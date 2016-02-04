Si chiude il primo tour di ‘Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo’. Attesi a RC oltre dodicimila spettatori

Tutto pronto a Reggio Calabria per l’ultima tappa del kolossal musicale “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” prodotto da David Zard, che andrà in scena domani e sabato al Palacalafiore di località Pentimele. A poco più di due anni dalla prima all’Arena di Verona, l’eccezionale trasposizione musicale della maestosa opera shakespeariana chiuderà i battenti di questo primo tour in Calabria, dove sono attesi oltre dodicimila spettatori. Ben ottomila sono gli studenti di scuole di ogni grado della regione che hanno già confermato la loro presenza. In programma: due spettacoli serali con inizio alle ore 21 e due repliche mattutine per le scuole, con inizio alle ore 10.30.

La trentesima edizione di Fatti di Musica

L’evento aprirà la trentesima edizione di “Fatti di Musica – Radio Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e organizzata da Ruggero Pegna. Alla Produzione dell’imponente Musical sarà consegnato il primo “Riccio d’Argento” della nuova edizione, realizzato dal celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, per l’incredibile serie di record di oltre due anni di repliche, con circa un milione di spettatori. Straordinari tutti i numeri del Musical: 45 artisti, un palco di 550 metri quadrati, 23 cambi scena, oltre 270 costumi, 40 tecnici impiegati ogni sera dietro le quinte, 15 persone di produzione, 150 operai, 13 bilici necessari per il trasporto delle imponenti scenografie. Completa la formula del successo di questo spettacolo, vincitore di ben 4 Oscar del Musical, la bravura di un cast eccezionale, che a Reggio si presenterà in questa formazione: Federico Marignetti “Romeo”, Giulia Luzi “Giulietta”, Luca Maggiore “Conte Capuleti”, Manuel Bianco “Mercuzio”, Gianluca Merolli “Tebaldo”, Chiara Luppi “la Nutrice”, Leonardo di Minno “il Principe”, Roberta Faccani “Lady Montecchi”, Barbara Cola “Lady Capuleti”, Riccardo Maccaferri “Benvolio”, Giò Tortorelli “Frate Lorenzo” e lo straordinario corpo di ballo diretto impeccabilmente dalla coreografa Veronica Peparini: Giuliano De Rosa, Paola Bonazzi, Simona Zampina, Christian Pace, Andrea Scazzi, Francesca Cecchini, Matthew Totaro, Mirko Mosca, Vittoria Markov, Bianca Matteucci, Rimi Cerloj, Giorgio Albanese, Romina Zadi, Laura Gallinella, Andrea Attila Felice, Niccolò Nanti.

Le musiche originali sono di Gerard Presgurvic, i testi di Vincenzo Incenzo e la regia di Giuliano Peparini, tra i registi e coreografi più innovativi al mondo, già Primo Ballerino al Ballet National de Marseille. Quest’ultima tappa di Reggio Calabria ha il Patrocinio della Provincia di Reggio che ha collaborato, in particolare, per consentire ad alcune associazioni a scopo umanitario di essere presenti all’evento. Tutte le informazioni sono reperibili al numero telefonico 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it. Il botteghino del palasport sarà aperto ogni giorno dalle ore 17.30 alle 21.30.

Orari, prezzi e informazioni per gli spettatori

Informazioni utili per gli spettatori

Spettacoli serali: venerdì 5 e sabato 6 febbraio 2016, con inizio alle ore 21.00.

Spettacoli mattutini per le scuole: venerdì 5 e sabato 6 febbraio, con inizio alle ore 10.30 (prezzo speciale studenti € 13.50).

Prezzi dei biglietti per gli spettacoli serali, compreso prevendita (tutti posti numerati):

€ 54,50 platea e tribuna bassa centrale (ragazzi anni 6/12 € 44,00); € 46,50 tribuna bassa laterale e tribuna centrale alta (ragazzi anni 6/12 € 37,00); € 39,50 curva (ragazzi anni 6/12 € 32,00), € 33,50 tribuna laterale alta (ragazzi anni 6/12 € 27,00). Sconti del 10% per gruppi di almeno 25 persone.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: tel. 0968441888.

Prevendite TICKETONE, online su www.ticketone.it.

Dove acquistare i biglietti in prevendita

REGGIO CALABRIA: B’art c.so Garibaldi a fianco Teatro Cilea, tel. 0965332908, New Taxi c.so Garibaldi n. 330, tel. 0965332383; Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica snc – Tel.0965738211, Poste Reggio Calabria Centro, Via Miraglia 14 – Tel.0965315379;

CASTROVILLARI: Dany Music, Via Mazzini 57/A – Tel.098127084;

CATANZARO: Ricevitoria Rotundo, Via della Stazione 28/30 – Tel.0961752097;Media World, Viale Emilia – Tel.0961719511, Poste Shop Catanzaro Centro, Piazza L. Rossi 1 – Tel.0961503296;

COSENZA: Inprimafila, Via G. Marconi 140 – Tel. 0984795699, Poste Shop Cosenza Veneto, Via Vittorio Veneto 59 – Tel.0984819313;

CROTONE: Bar Nettuno, via Miscello da Ripe 33, Tel. 0962668810;

DAVOLI MARINA: Check Sound, viale Cassiodoro 25, Tel. 0967572505;

GIOIA TAURO: Travel Street, Via Sicilia 5 – Tel.096652802;

LAMEZIA TERME: Show Net Uffici Pegna, Corso G.Nicotera 237 – Tel. 0968441888;

LOCRI: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30, Tel. 0964232172;

MAIDA: Giochi e Scommesse, piano primo, Centro Commerciale Due Mari, 0968.750152;

RENDE: Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis), Via Kennedy snc – Tel. 0984848111.

SIDERNO: Diano Viaggi, via dei Salici n. 4, Tel. 0964381397.

VIBO VALENTIA: Agenzia Cultura Viaggi di Massimiliano Pata, Via Calabria 15 – Tel. 3204522449