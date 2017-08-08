Si è concluso con successo a Tropea, “Scilla in Tour”, il progetto di marketing e promozione territoriale realizzato dal Comune di Scilla in collaborazione con la società di Comunicazione Calabria’s. Una due giorni, quella del 6 e 7 agosto che ha visto Largo San Michele invasa da migliaia di persone tra residenti, turisti e studenti stranieri in vacanza-studio, i quali hanno potuto vivere in prima persona la magia di Scilla attraverso materiale informativo, immagini fotografiche e la professionalità delle promotrici turistiche che hanno spiegato con dovizia di particolare le caratteristiche e le peculiarità del territorio scillese. Un turismo di qualità, di attenzione al territorio, di sviluppo della propria economia, ma soprattutto in grado di far veicolare l’immagine della città di Scilla nel cuore di un’altra rinomata meta turistica quale Tropea. Ed è stato proprio questo l’originalità del progetto di Calabria’s: promuovere Scilla sfruttando le potenzialità turistiche di un altro territorio che proprio di turismo vive. Un’informazione diretta e autentica, un modo originale per coinvolgere ogni singola persona che si è avvicinata, con curiosità e stupore, allo stand di Largo San Michele, per conoscere le straordinarie bellezze paesaggistiche della città reggina, tra le quali, il Castello Ruffo, senz’altro l’elemento più caratteristico. Insomma, grazie a questa forte strategia di comunicazione la finalità del progetto “Scilla in tour” ha trovato la sua giusta valenza, valorizzare in modo personalizzato e vincente, le bellezze storico-artistiche e turistiche del Comune di Scilla per far leva sull’economia locale e sullo sviluppo del suo turismo.