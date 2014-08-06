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Si rinnova l’appuntamento con la “Sagra dei Maccheroni” di Marina di San Lorenzo

Tradizione culinaria, musica etnico/popolare e divertimento in piazza S.S. Trinità: l'appuntamento nato un anno fa per animare le serate d'estate

06 Agosto 2014 - 15:58 | di Redazione

Si rinnova l’appuntamento con la “SAGRA DEI MACCHERONI” organizzata dal Comitato Festa “S.S. Trinità’, che si svolgerà nella piazza S.S. Trinità a Marina di San Lorenzo il 9 Agosto 2014 alle ore 20:30.L’idea di questo evento è nata un anno fa per “movimentare” un pò le serate estive e far divertire la popolazione del luogo e i tanti turisti presenti nel territorio laurentino. Come dice il Parroco Don Giovanni Zampaglione – l’anno scorso la sagra ha riscosso tanto successo (circa mille i presenti in piazza) e si è deciso di ripetere l’esperienza per coinvolgere ancora una volta l’intera comunità.

Faranno da cornice la tradizione culinaria, la musica etnico/popolare e il tanto divertimento. Ad allietare la serata saranno “CICCIO NUCERA E I CUMELCA” e una sorpresa alla fine dello spettacolo!

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