Si rinnova l’appuntamento con la “Sagra dei Maccheroni” di Marina di San Lorenzo

Si rinnova l’appuntamento con la “SAGRA DEI MACCHERONI” organizzata dal Comitato Festa “S.S. Trinità’, che si svolgerà nella piazza S.S. Trinità a Marina di San Lorenzo il 9 Agosto 2014 alle ore 20:30.L’idea di questo evento è nata un anno fa per “movimentare” un pò le serate estive e far divertire la popolazione del luogo e i tanti turisti presenti nel territorio laurentino. Come dice il Parroco Don Giovanni Zampaglione – l’anno scorso la sagra ha riscosso tanto successo (circa mille i presenti in piazza) e si è deciso di ripetere l’esperienza per coinvolgere ancora una volta l’intera comunità.

Faranno da cornice la tradizione culinaria, la musica etnico/popolare e il tanto divertimento. Ad allietare la serata saranno “CICCIO NUCERA E I CUMELCA” e una sorpresa alla fine dello spettacolo!