A Siderno la presentazione del nuovo video di Manuela Cricelli

Domenica 5 marzo 2017, ore 18.30, alla libreria Calliope Mondadori di Siderno, presentazione del videoclip “Cos’altro”, nuovo singolo di Manuela Cricelli, estratto dal progetto musicale IdentitatEM.

Il video, realizzato da Streets Video, è stato girato in varie location locridee, tra cui il Musaba di Nick Spatari, e vede la partecipazione di Martina Raschillà, Francesco Filippone, Lucia Licciardello, Giuseppe Futia, Alessia Verteramo; special guest l’attore Lele Nucera.

Manuela Cricelli, accompagnata dai musicisti Peppe Platani, Vincenzo Oppedisano e Federico Placanica, presenterà alcuni brani tratti da IdentitatEM.

Nell’occasione sarà presentata la nuova casa di produzione audiovisiva Streets Video di Vincenzo Caricari. Streets Video produce video di alta qualità, curandone ogni aspetto, dall’ideazione alla post produzione, alla diffusione, realizzando spot pubblicitari, videoclip musicali, booktrailer, documentari, prodotti cinematografici.

Vincenzo Caricari vanta un’esperienza decennale nel settore cinematografico, con la realizzazione di documentari e cortometraggi proiettati e premiati in festival cinematografici nazionali e internazionali.