Il Sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone, è stato eletto stamattina nel Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

La Conferenza dei Sindaci dell’Asp di Reggio Calabria è l’organismo cui spetta il diritto-dovere di esprimere i bisogni socio-sanitari delle comunità amministrate.

Diverse le tematiche affrontate durante l’appuntamento odierno, tra i punti all’ordine del giorno la nomina dei componenti del comitato attraverso cui la Conferenza esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione.

Ciccone rappresenterà i Sindaci dell’Area dello Stretto, guidati magistralmente dal Presidente Roberto Vizzari, Sindaco di San Roberto.

Insieme a Ciccone sono stati eletti, per le altre aree territoriali, il Sindaco di Ardore, Giuseppe Maria Grenci; il Sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri; il Sindaco di San Giorgio Morgeto, Salvatore Valerioti.

Un ruolo importante, quello che Ciccone andrà a ricoprire per difendere la sanità reggina, e per, con proposte concrete, garantire il diritto alla salute della popolazione, anche alla luce del suo operato costante e decisivo per il futuro della Casa della Salute di Scilla.

Ciccone ha, quindi, garantito massimo impegno: “Di fronte alla drammatica e straordinaria condizione in cui si trova la sanità calabrese bisogna assumere impegni, orientamenti e scelte che dovranno apportare benefici tanto attesi, e garantire servizi ai cittadini”.