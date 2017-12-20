Sindaci dell’Asp di RC: Ciccone eletto rappresentante per l’Area dello Stretto
Il sindaco di Scilla Pasquale Ciccone entra nel Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'Asp di Reggio Calabria per l'Area dello Stretto
20 Dicembre 2017 - 11:09 | di Vincenzo Comi
Il Sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone, è stato eletto stamattina nel Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
La Conferenza dei Sindaci dell’Asp di Reggio Calabria è l’organismo cui spetta il diritto-dovere di esprimere i bisogni socio-sanitari delle comunità amministrate.
Diverse le tematiche affrontate durante l’appuntamento odierno, tra i punti all’ordine del giorno la nomina dei componenti del comitato attraverso cui la Conferenza esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione.
Ciccone rappresenterà i Sindaci dell’Area dello Stretto, guidati magistralmente dal Presidente Roberto Vizzari, Sindaco di San Roberto.
Insieme a Ciccone sono stati eletti, per le altre aree territoriali, il Sindaco di Ardore, Giuseppe Maria Grenci; il Sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri; il Sindaco di San Giorgio Morgeto, Salvatore Valerioti.
Un ruolo importante, quello che Ciccone andrà a ricoprire per difendere la sanità reggina, e per, con proposte concrete, garantire il diritto alla salute della popolazione, anche alla luce del suo operato costante e decisivo per il futuro della Casa della Salute di Scilla.
Ciccone ha, quindi, garantito massimo impegno: “Di fronte alla drammatica e straordinaria condizione in cui si trova la sanità calabrese bisogna assumere impegni, orientamenti e scelte che dovranno apportare benefici tanto attesi, e garantire servizi ai cittadini”.
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