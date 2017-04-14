Il sindaco Falcomatà lancia azioni integrate Fortino di Pentimele

Si sono conclusi i lavori che hanno riguardato il restauro del Fortino di Pentimele Sud, una importante opera finanziata da fondi regionali all’interno di un programma di valorizzazione dei beni archeologici e culturali promosso dal Mibact.

La consultazione popolare sul futuro del Fortino

All’inizio dello scorso mese di marzo, a conclusione dell’ultimo sopralluogo in presenza della ditta esecutrice dei lavori, il sindaco Giuseppe Falcomatà dalla sua pagina facebook ufficiale aveva lanciato una consultazione popolare per accompagnare il processo decisionale dell’Amministrazione circa l’indirizzo da seguire per valorizzare il Fortino di Pentimele e l’area della collina circostante.

La partecipazione è stata estesa anche ad altri strumenti off-line: i post-it sul “muro della condivisione” allestito all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio. Tuttavia diversi cittadini spontaneamente hanno provveduto a inoltrare anche proposte ben strutturate e articolate.

Gli ambiti di valorizzazione individuati dai cittadini, riguardano in genere la cultura e l’ ambiente, ma non mancano eventi di natura musicale e artistica da realizzarsi con la complicità dello splendido scenario che si affaccia sullo Stretto. Le proposte sono state aggregate e inserite in una delibera di esecutivo comunale che in settimana ha dato indirizzo circa la valorizzazione del Fortino, al contempo promuovendo manifestazione di interesse tesa a selezionare progetti integrati da realizzarsi in loco.

La manifestazione di interesse per progetti integrati

La manifestazione di interesse già pubblicata sull’albo pretorio comunale on line è tesa alla selezione di progetti integrati a forte impatto innovativo a rotazione almeno trimestrale su aree delimitate del Fortino Sud.

E’ rivolta alla individuazione di progetti a base culturale, scientifico, formativa, ad alto potenziale e impatto, presentati da partenariati pubblico-privati. Obiettivo finale è contribuire a sviluppare reti di collaborazioni per ricercare nuovi visitatori e rendere produttiva e attrattiva l’intera area attraverso azioni integrate.

Annuncia il sindaco Giuseppe Falcomatà: « Il Fortino oltre a dover diventare un grande incubatore di idee e progetti sostenibili anche dal punto di vista economico, vuole essere un grande presidio di sviluppo, un baluardo moderno per sperimentare azioni e strumenti in risposta alle grandi sfide a cui è chiamato il territorio metropolitano e l’intero Paese».

Gli investimenti sulla collina di Pentimele

Sull’area della collina di Pentimele l’amministrazione Falcomatà sta investendo in termini di programmazione e risorse intercettate da fondi comunitari e nazionali. Sono in dirittura d’arrivo i lavori che riguardano il restauro conservativo con fondi Pisu del Fortino con ponte levatoio, situato a poche centinaia di metri dal Fortino Sud, così come è stato approvato nel corso di questa settimana da parte dell’esecutivo comunale, il progetto di fattibilità che riguarda la strada di accesso all’area da realizzarsi con fondi comunitari, che prevede un aumento di carreggiata fino a 6 metri con numerose aree di sosta.

Conclude il sindaco Falcomatà: « Il Fortino di Pentimele non è solo un restauro ben riuscito di una struttura bellissima, ma un metodo che conduce i cittadini a essere protagonisti delle scelte che ricadono sul territorio. L’intera area vuole affermarsi come luogo in cui tutti i visitatori possono ritrovare una parte di tutto quello che di bello c’è a essere reggini: conservazione e innovazione. Questi due elementi infatti devono caratterizzare tutti i nostri progetti per la collettività perchè sono contenuti nel nostro Dna, di uomini e donne del Sud. E all’insegna della conservazione e dell’innovazione sarà il nostro approccio alle sfide che si affacceranno sul futuro prossimo del mandato consegnatoci dai reggini ».