Il sindaco visita L’ I.C. Radice Alighieri di Catona

Sopralluogo del sindaco sul cantiere della scuola di Catona, pronta per il prossimo anno scolastico, e consegna di un bassorilievo in ceramica dedicato a Dante

«La scuola elementare di Catona pronta per il prossimo anno scolastico».

Si è tenuto nei giorni scorsi il sopralluogo del Sindaco Giuseppe Falcomatà sul cantiere del plesso scolastico nella zona nord della città.

Insieme al primo Cittadino erano presenti anche l’Assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò, l’Assessore alle Finanze Irene Calabrò e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Nucera. Il Sindaco ha voluto verificare di persona lo stato dell’arte di un lavoro molto atteso dalla cittadinanza.

Allo stesso modo si è accertato dello stato di avanzamento dei lavori sul plesso scolastico di Salice, altro intervento atteso dai cittadini di quell’area.

Nella stessa mattinata il Sindaco Falcomatà ha preso parte all’incontro tenutosi presso i locali dell’aula magna dell’Istituto Comprensivo della Scuola Secondaria di primo grado in via Figurella a Catona.

Nell’occasione, alla presenza della Dirigente Scolastica Simona Sapone, del Presidente dell’Associazione “Amici di Fatima” Annamaria Saraceno, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Nucera, dell’Assessore alle Finanze Irene Calabrò, del Consigliere Demetrio Martino, del Vicario Zonale dell’Arcidiocesi Reggio Calabria – Bova Don Simone Gatto e del Professore Franco Catalano, è stato consegnato alla scuola un bassorilievo in ceramica raffigurante il sommo poeta Dante Alighieri, realizzato dall’artista Alessandro di Nardo, dell’associazione “Amici di Fatima”.

Il Sindaco Falcomatà ha ascoltato con attenzione i versi della Divina Commedia recitati dagli alunni della scuola, illustrando a ragazzi e genitori lo stato di avanzamento dei lavori sul plesso scolastico attualmente in fase di ristrutturazione.