Nuova stagione per l’Officina dell’Arte che, per il quinto anno consecutivo, fa centro al teatro “Cilea” con un cartellone di alta qualità. A dirlo non è solo il direttore artistico Peppe Piromalli e il compagno di avventura, l’attore Antonio Malaspina, ma i nomi dei big e delle importanti compagnie ospiti per la stagione 2018/2019.

E le novità di una kermesse all’insegna del sorriso, sono state ampiamente sciorinate questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Alvaro dagli organizzatori tra l’entusiasmo del sindaco e vicesindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e Riccardo Mauro e dei due protagonisti di questa inedita stagione, gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla.

Otto gli spettacoli in programma “per vincere una duplice sfida: portare in scena contenuti “culturalmente vivi” che siano espressione dell’attuale società avvicinando un pubblico più giovane al mondo del teatro e dimostrare che, anche un’affermata realtà come l’Officina dell’Arte riesce a fare cultura in una terra difficile come la nostra”.

Il cartellone: da Gabriele Cirilli a Francesco Pannofino

Esordisce il direttore Piromalli che alza il sipario del teatro “Cilea” il prossimo 27 Ottobre con “Mi piace” di Gabriele Cirilli, uno show divertente e appassionato in cui il comico abruzzese farà riflettere e sorridere il pubblico. Si continua il 17 Novembre con una commedia “cult” dal testo brillante, scorrevole e da ottimi tempi comici, per quasi due ore di risate, che vedrà un gradito ritorno in riva allo Stretto, il travolgente Federico Perrotta e Valentina Olla protagonisti di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”. Il 4 Dicembre invece, sarà la volta di Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi nella travolgente commedia “Bukurosh mio nipote – Il ritorno dei suoceri albanesi”, pièce leggera che sottolinea e smonta qualche pregiudizio.

L’anno nuovo si apre con due appuntamenti: l’irresistibile Teresa Mannino in un vero e proprio One Woman Show, “Sento la terra girare” (fuori abbonamento)in scena il 3 gennaio e il 18 Gennaio, prima nazionale, la brillante commedia “Mostri a parte” con Maurizio Casagrande simpatico attore napoletano, volto noto del trio Casagrande-Buccirosso-Salemme e della fiction “Carabinieri”.

Febbraio e marzo: Lopez-Solenghi e la compagnia di casa

Il 7 Febbraio spazio al grande varietà con “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show” mentre il 23 Marzo sarà la volta della compagnia teatrale Officina dell’Arte a debuttare con la commedia “Se stiamo insieme ci sarà un perchè” scritta e diretta da Marco Cavallaro con Peppe Piromalli, Antonio Malaspina e altri attori dell’Oda. S

petterà all’interprete siciliano Marco Cavallaro (il travolgente maggiordomo di “Se ti sposo mi rovino”) accompagnato dall’attrice Ramona Gargano a chiudere la stagione dell’Officina dell’Arte il 27 aprile con “That’s amore”, una commedia più che degli equivoci, dell’equivoco: un errore provvidenziale che ridona speranza in tempi precari, una nota di fiducia con un carico di sana ironia.

Solidarietà accanto allo spettacolo

Spettacolo ma anche tanta solidarietà: l’Officina dell’arte infatti, anche quest’anno, si unisce al Kiwanis (rappresentato da Ottobre dal presidente Antonio Rotella) donando parte dell’incasso all’associazione per bimbi autistici che usufruiranno della terapia multisistemica in acqua. I bimbi inoltre, saranno ospiti per tutta la stagione dell’Officina dell’Arte al “Cilea”.

“Siamo felici e onorati di far parte di un cartellone prestigioso come quello dell’Officina dell’Arte – affermano gli attori Perrotta e Olla, compagni nella vita e sulla scena e protagonisti il 17 Novembre con la commedia “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” – Non è facile, visto i tempi e l’imperante crisi economica, portare avanti progetti artistici e stagioni di qualità ma questa squadra reggina, ogni anno, si mette in gioco e con passione e amore, regala momenti piacevoli e un buon e sano teatro alla città”.