Sito archeologico ‘Griso Laboccetta’ pronto a rinascere
Avviso esplorativo per affidare il sito a iniziative culturali e sociali, con lavori di messa in sicurezza nel cuore della città
20 Aprile 2018 - 15:47 | di Vincenzo Comi
Avviso esplorativo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Reggio Calabria per ciò che concerne sito archeologico “Griso Laboccetta”.
L’Amministrazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà intende fornire la possibilità di utilizzo dei propri Beni al fine di favorire ed incentivare la promozione culturale del Patrimonio Archeologico e del territorio con interventi e attività di tutela, valorizzazione e fruizione, d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo.
“Restituiamo al territorio – sono state le parole del Consigliere Delegato alla Cultura Filippo Quartuccio – un sito archeologico di grande importanza e lo facciamo anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni. Il luogo, patrimonio storico, la cui fruibilità va riconsegnata ai legittimi proprietari, i cittadini, diverrà teatro di iniziative culturali e sociali di rilievo. Situato nel cuore del centro cittadino il sito verrà interessato da lavori di messa in sicurezza per poter essere messo a disposizione dei cittadini che godranno di una nuova suggestiva location per arricchire culturalmente il tessuto sociale metropolitano. Ecco che abbiamo pubblicato l’avviso esplorativo – conclude Quartuccio – per il quale ci aspettiamo larga partecipazione con idee e proposte interessanti che, ne sono certo, non tarderanno ad arrivare”.
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