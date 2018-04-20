Avviso esplorativo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Reggio Calabria per ciò che concerne sito archeologico “Griso Laboccetta”.

L’Amministrazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà intende fornire la possibilità di utilizzo dei propri Beni al fine di favorire ed incentivare la promozione culturale del Patrimonio Archeologico e del territorio con interventi e attività di tutela, valorizzazione e fruizione, d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo.