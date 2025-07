Skate Italia Calabria: record storico ai Campionati Italiani di Solo Dance Società Sportiva

Grande soddisfazione per la Presidente Regionale Marisa Lanucara e per il neo Comitato Regionale Calabria, che quest’anno ha guidato una delegazione di ben 24 atlete calabresi ai Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico – specialità Solo Dance, svoltisi a Piancavallo (Friuli Venezia Giulia).

Si tratta di un traguardo mai raggiunto prima dalla nostra regione nel settore artistico, chiaro segnale del nuovo slancio e dell’impegno costante per la promozione della disciplina sul territorio, nonché della qualità tecnica delle società e degli allenatori calabresi.

Un medagliere d’eccellenza per la Società Sportiva Calabria.

Protagonista assoluta la Società Sportiva Calabria di Reggio Calabria, che ha schierato 19 atleti e portato a casa un medagliere straordinario:

2 medaglie d’oro

2 medaglie d’argento

1 medaglia di bronzo

2 quarti posti

3 quinti posti

1 sesto, 1 ottavo, 1 decimo, 1 tredicesimo e 1 quattordicesimo posto

Nuove realtà al debutto nazionale

Esordio positivo anche per altre società calabresi: – La INFINITY di Crotone, alla sua prima partecipazione, conquista la 19ª posizione nella categoria Divisione B. – La Scuola di Pattinaggio Athena si distingue con un 1º posto nella Divisione B e un 7º posto nella categoria Allievi Divisione. – Prima volta anche per la ASP Lamezia, presente nelle categorie Nazionale Allievi e Nazionale Cadetti.

Tutti i risultati delle atlete calabresi

ALLIEVI DIVISIONE