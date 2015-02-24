SketchNow: la nuova rubrica vignettistica firmata Fabiana Suraci su CityNow.it

di Federica Geria – E’ SketchNow il nome del nuovissimo spazio dedicato alle vignette che approda su CityNow.it, curato dalla disegnatrice Fabiana Suraci, diciassettenne reggina amante dell’arte del fumetto, che ogni settimana porterà un po’ del suo estro creativo sulla nostra pagina Facebook.

La passione di Fabiana, nasce fin dalla tenera età: “Disegnare è stato sempre il mio hobby preferito: schizzi a matita, colori a tempera, pennelli, acquerelli, fino ad usare la tavoletta grafica. Ho sempre amato farlo, da piccola disegnavo su qualsiasi superficie, persino sulle pareti della mia vecchia cameretta…abbiamo dovuto riverniciarle un paio di volte!”

Racconta scherzando la giovane ed esordiente fumettista, che oggi frequenta il liceo artistico e perfeziona la sua tecnica in un’accademia del fumetto, specializzandosi così in questo specifico campo, con l’obiettivo di trasformare quella che inizialmente era solo una dote naturale, in una possibilità di percorso professionale.

“Sono davvero contenta di poter collaborare con CityNow, un portale giovane e per giovani, dove viene mostrato il bello di questa città!”

Così Fabiana esprime il suo entusiasmo per questa nuova collaborazione, che dà vita alla simpaticissima rubrica SketchNow.

Stay tuned!