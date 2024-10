Sky Arte presenta il Museo Archeologico di Reggio Calabria

Il giorno tanto atteso è arrivato. Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, sarà possibile vedere il Museo Archeologico di Reggio Calabria raccontato dalle telecamere di Sky Arte.

Leggi anche

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria su Sky Arte

“Stasera entriamo nel Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria con la nuova puntata di «Musei»!”.

È questo l’annuncio pubblicato qualche ora fa sulla pagina Facebook del canale culturale.

“Tra gli istituti museali archeologici più prestigiosi d’Italia, sono custoditi qui i «Bronzi di Riace», tra i simboli di questo museo, e alcune delle più ragguardevoli collezioni di reperti provenienti dalla Magna Grecia. Non perderti questa meraviglia alle 21.15 su Sky Arte e gratuitamente per tutti su video.sky.it/arte per una settimana intera! La #CulturaContinua!”.

Leggi anche

Un’anteprima del servizio sul MArRC

“Stretta tra il mar Tirreno ed il mar Ionio, tra Scilla e Cariddi le pericolose acque attraversate da Ulisse, terra di importanti flussi migratori. La Calabria ha visto sorgere alcune delle più importanti colonie della Magna Grecia, l’inizio della diffusione della cultura ellenica in Occidente”.

“Una parte di questa incredibile storia è oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Per secoli il mare e la terra calabresi hanno nascosto tesori di arte antica, tesori in parte emersi, in parte trafugati e perduti, in parte recuperati e custoditi oggi in questo museo, conosciuto in tutto il mondo per essere la casa dei Bronzi di Riace. Questi sono solamente due due capolavori del passato che è possibile ammirare qui. Il patrimonio del MArRC copre, infatti, un lunghissimo spazio temporale”.

Il trailer pubblicato in anteprima da Sky Arte dona agli italiani anche una breve dichiarazione di Carmelo Malacrino, direttore del Museo:

“Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è un grande museo, racconta la storia di tuta la regione dalla preistoria più antica, dalla comparsa dell’uomo alla tarda età romana, passando per le tappe fondamentali della storia di questa regione quali la protostoria per attraversare le grandi città greche della Calabria come Sibari, Crotone, Locri per giungere, alla fine, ovviamente, alla storia di Reggio Calabria”.

Scopri l’anteprima del servizio.