L’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., in collaborazione con RC INTERNATIONAL e RTV, propone per la stagione estiva 2015 lo “Smashits Party” al Villaggio dei Giovani.

Filippo Lopresti, speaker, conduttore televisivo, deejay, vocalist ed event planners della movida reggina, ha deciso di collaborare gratuitamente per il sociale e la legalità, sposando la causa associativa, nella realizzazione di un evento di autofinanziamento per il bene dei giovani di Reggio Calabria.

Lo Smashits party si svolgerà Domenica 26 Luglio, alle ore 22, all’interno del Villaggio dei Giovani, bene confiscato e concesso nel 2010 all’associazione Attendiamoci Onlus, che in questa struttura sul mare sta realizzando un centro per la formazione continua ed integrale attraverso esperienze residenziali ed altre attività di animazione.

La “musica è cambiata”: da un bene confiscato alla ‘ndrangheta, grazie all’adesione di professionisti, come Filippo Lopresti, i giovani potranno testimoniare che ci si può divertire senza ricorrere all’alcool, senza nascondersi dietro la breve percezione sensoriale data da qualche cocktail e facendosi “inebriare” semplicemente dalla bellezza della musica e dello stare insieme.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti web www.

Attendiamoci.it// www.

VillaggiodeiGiovani.it.

L’appuntamento è, quindi, per domenica 26 Luglio alle ore 22, per una festa alla quale non mancherà nessun elemento per divertirsi, un evento di autofinanziamento, il cui ricavato, al netto del contributo SIAE e degli altri oneri, sarà devoluto ad attività destinate al perseguimento della mission associativa: il potenziamento delle risorse personali e la prevenzione del disagio giovanile.