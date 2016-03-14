Sold out con due mesi di anticipo per il concerto di Ezio Bosso

L’enorme attesa per l’unico concerto in Calabria di Ezio Bosso del 17 maggio alle ore 21 nello storico Teatro Cilea di Reggio si è tradotta in un tutto esaurito con oltre due mesi di anticipo. Dopo la straordinaria ed emozionante partecipazione a Sanremo, anche in Calabria è esplosa un’autentica febbre per il pianista, compositore e direttore d’orchestra torinese.

Fatti di Musica Radio Juke Box 2016

L’evento fa parte di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2016”, la trentesima edizione della rassegna del miglior live d’autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna ed ha il Patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura. Come consuetudine di questa prestigiosa kermesse del live d’autore, Ezio Bosso riceverà il “Riccio d’Argento” del celebre orafo Gerardo Sacco, premio ai migliori live di ogni stagione.

Anche la Calabria, quindi, è pronta ad accogliere con una grande cornice di pubblico un artista di fama mondiale come Ezio Bosso. Il suo stile, la sua ricerca sinestetica, il suo approfondito lavoro sugli strumenti ad arco e la agogica, così come il suo avvicinarsi a diversi linguaggi musicali e la sua ricerca sul concetto di musica empatica, sono riconosciuti, infatti, da pubblico e critica in tutto il mondo.

Il percorso artistico di Ezio Bosso

Sia come solista, che come direttore o in formazioni da camera, si è esibito nelle più importanti stagioni concertistiche internazionali, come Royal Festival Hall, Southbank Center London, Sydney Opera House, Palacio de las Bellas Artes di Mexico city, Teatro Colon di Buenos Aires, Carnegie Hall NYC, Teatro Regio di Torino, Houston Symphony.

Vincitore di importanti riconoscimenti, come il Green Room Award in Australia (unico non australiano a vincerlo) o il Syracuse NY Award in America, la sua musica viene richiesta nella danza dai più importanti coreografi come Christopher Wheeldon, Edwaard Lliang o Rafael Bonchela, nel teatro da registi come James Thierrèe. Nel cinema ha collaborato con registi di fama internazionale tra cui Gabriele Salvatores, per il quale ha composto la famosa e innovativa colonna sonora per quartetto d’archi del film “Io non ho paura”.

Vive a Londra, dove è stato direttore stabile e artistico dell’unica orchestra d’archi di grande numero inglese: The London Strings. Nel 2014 ha debuttato con la sua Fantasia per Violino e Orchestra alla testa della London Symphony Orchestra con Sergey Krylov al violino solista. Nel 2015, The Arts News Paper e Penelope Curtis (il direttore di Tate Britain) hanno definito il suo concerto alla Ikon Gallery l’evento artistico dell’anno del Regno Unito.

Biglietti e informazioni

Proseguono, intanto in tutti i punti Ticketone e online al sito www.ticketone.it le prevendite per i successivi eventi già confermati di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2016”: il concerto di Sergio Cammariere e la sua band il 24 aprile presso la Corte del Palazzo di Città di Locri, lo spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo il 19 maggio al Palacalafiore di Reggio Calabria, il ritorno di Notre Dame De Paris con il cast originale il 25 e 26 novembre, sempre nel grande palasport reggino. Per tutte le informazioni sono disponibili il numero telefonico 0968441888 e il sito internet www.ruggeropegna.it