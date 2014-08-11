Soldat Jahman in Calabria per l’unica data italiana del suo Latino Kreyol Tour

L’etichetta indipendente DISSONANZE RECORDS è lieta di comunicare che per festeggiare le oltre 200.000 visualizzazioni su Youtube del video di Winè, il singolo di Giulio Silvestris Dj, prima produzione dell’etichetta con sede a Lamezia Terme, l’artista creolo Soldat Jahman – special guest del brano che ha ottenuto un successo internazionale – sarà in Calabria, nello stabilimento balneare più attrezzato della Costa Tirrenica Lametina, per l’unica data italiana del suo Latino Kreyol Tour.

Giovedì 14 agosto 2014 ore 22.30- Le B-Club – Gizzeria (Cz)Ecco il link per accedere al video su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ylWnwDPqOcEDopo aver conquistato il popolo calabrese che lo ha acclamato spot turistico dell’anno, dopo essere stato scelto come colonna sonora dei Villaggi Valtur e da tantissimi istruttori del circuito Zumba Fitness (grazie alla coreografia di Manolito Coquelin), dopo aver occupato la top 150 nella classifica Indie Music Like del Mei, dopo essere stato trasmesso in diverse radio anche oltreoceano, dopo aver fatto ballare la Svezia (che dopo l’Italia è il Paese dove sono state registrate più vendite del singolo): Winè di Giulio Silvestris Dj, con la partecipazione straordinaria dell’artista creolo Soldat Jahman, ha superato 211.000 visualizzazioni su Youtube e quindi si prepara ad una grandissima festa per tutta la Calabria.

Il video girato tra Tropea e Lamezia

Il successo del singolo è stato infatti sostenuto anche dal video girato nella nostra magnifica terra, fra Tropea e Lamezia, che ha ottenuto in meno di due settimane più di 50.000 visualizzazioni e ad oggi ha raggiunto 210.000 e oltre 11.000 like. Scambi veloci e colori caldi, spiaggia bianca e un cono gelato gustato in slow motion, ritmi incalzanti, metriche incisive, suoni moderni e sperimentazioni, un rapper creolo e un dj italiano, un mix fra fisarmonica ed elettronica, sonorità internazionali con una forte influenza latina. Questo successo rappresenta però anche una sfida vinta dalla nuovissima etichetta che si è presentata al mercato discografico con le migliori tecnologie di produzione, post-produzione e qualificate strutture che permettono di soddisfare qualsiasi esigenza sia creativa che tecnica. A dimostrazione della provata esperienza in ambito musicale e comunicativo lo staff di Dissonanze Studios presente al Color Fest (1 e 2 agosto Parco Mitoio – Lamezia Terme) ha messo a servizio del più importante Festival indipendente della regione la sua professionalità, competenza, strumentazione ed esperienza, ricevendo approvazioni e consensi da tutto il pubblico presente, dagli addetti ai lavori e dagli ospiti (fra cui Marlene Kuntz, Marta sui Tubi, Perturbazioni e Brunori Sas) che si sono intrattenuti più del previsto, scoprendo con entusiasmo ed ammirazione la qualità tecnica e artistica che Dissonanze Studios offre in questa regione.

Inoltre il singolo, presente su iTunes sia nella versione radiofonica che in quella latina, sarà contenuto nel cd di Giulio Silvestris di prossima uscita su etichetta DISSONANZE RECORDS, che presenterà altri brani inediti di cui un prossimo singolo in uscita a fine estate che vedrà ancora il sodalizio con Soldat Jahman e la partecipazione di un altro artista di fama internazionale: Luis Guisao. Facebook: https://www.facebook.com/dissonanzerecords?fref=tsSito Web: http://www.dissonanzestudios.itBreve BiografiaGiulio Silvestris è nato a Lamezia Terme nel 1981. Ha iniziato la sua carriera di dj nel 1995, e nel 2008 ha realizzato in studio diversi brani (M.R. Saxphone, Funny Love, No Matter, Baby, Time is Running, Time Was, Give Me, The Power e tanti altri insieme a Robert Merrick e Walter Russo), che sono stati inseriti in oltre 90 portali musicali tra cui Beatport. Nel 2009 ha pubblicato con l’etichetta Urban life records il brano dal titolo It’s Time to be Happy con la collaborazione di Saintpaul Dj e Walter Russo, e If You Love Me insieme a Franco Lippi e a Elisa C. Nel 2011 collabora insieme alla voce del Chiambretti Night Dr.Feelx con il quale ha realizzato Feel Free e due versioni di Super Mega Sexy star, brani suonati in diverse parti d’Europa. Nel gennaio 2012 conosce Dylan Jay con il quale realizza diversi brani e nel 2013 pubblica Ven A La Fiesta con l’etichetta Dance And love, in collaborazione con Alina Izquierdo e i Talento Havana. Il brano raggiunge il 10° posto su Itunes nella classifica Dance e viene suonato da diverse radio Europee.

La collaborazione con Dissonanze Records

Nel 2014 inizia la collaborazione con Dissonanze records, etichetta indipendente con sede a Lamezia Terme, che inaugura le produzioni proprio con il nuovo singolo di Giulio Silvestris dj che anticipa l’album in lavorazione. Il singolo Winè, vede la straordinaria partecipazione di Soldat Jahman, conosciuto anche come Jah-Man or Jahman. Classe 1979, è un grande artista internazionale del panorama hip hop e raggae, reso celebre in Francia e in tutta Europa per i suoi successi inseriti nel programmi di Zumba fitness, fra cui Boogie Dance, My Sexy Lady e Bolide. Nel 2013 ha realizzato Sexy Bam Bam, insieme a Luis Guisao.