Reggio, a Prumo-Riparo-Cannavò la solennità di San Nicola tra fede, giochi e tradizione

Domani, 6 dicembre, la comunità di Prumo-Riparo-Cannavò si prepara a celebrare con grande entusiasmo la Solennità di San Nicola di Bari, una giornata che unisce spiritualità e tradizione in un evento imperdibile per grandi e piccini.

La giornata inizierà alle 5.30 del mattino, con una preghiera comunitaria e la Santa Messa, che darà inizio alle celebrazioni in onore di San Nicola. Un momento di grande spiritualità e unione per tutta la comunità.

Il pomeriggio di giochi e dolcezza per i bambini

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, il Cric San Nicola di Cannavò ospiterà una serie di giochi per bambini, con tante ciambelle zuccherate e zucchero filato per rendere ancora più dolce il pomeriggio. Un’occasione di svago e socialità per tutta la famiglia.

Santa Messa Solenne e unzione con la manna di San Nicola

Alle 18.30, si terrà la Santa Messa Solenne, presieduta dal parroco don Giovanni Gattuso, alla presenza delle autorità locali: il vice sindaco Paolo Brunetti, l’Assessore Carmelo Romeo, il consigliere Franco Barreca e il maresciallo capo Gabriele Vaccari, comandante della stazione dei Carabinieri di Cannavò. Durante la Messa, i fedeli avranno l’opportunità di ricevere l’unzione con la manna di San Nicola, un momento di particolare spiritualità e benedizione.

La Rievocazione storica del miracolo delle tre palle d’oro

Al termine della Messa, seguirà un momento di preghiera in Piazza Chiesa, dove la musica della banda di Mosorrofa, diretta dal maestro Antonino Schiavone, darà il via alla suggestiva Rievocazione storica del miracolo delle tre palle d’oro di San Nicola. La legenda del miracolo delle tre palle d’oro narra di un uomo povero con tre figlie che non riusciva a dare loro una dote. San Nicola, venuto a conoscenza della sua situazione, decise di aiutarle in modo anonimo, gettando nella casa del povero uomo tre sacchi contenenti oro. Le tre palle d’oro divennero così simbolo della sua generosità e sono oggi uno degli emblemi più noti di San Nicola, che continua ad ispirare gesti di carità e amore verso il prossimo.

Consegna dei doni di San Nicola e intrattenimento musicale

La serata proseguirà al Cric San Nicola con la consegna dei doni di San Nicola a tutti i bambini presenti, per rendere ancora più speciale questa festa dedicata ai più piccoli. Il gruppo parrocchiale Uniti Si Può si occuperà di servire panini con le frittole, insalata di agrumi e il buon vino novello, in una calda atmosfera di festa.

La serata sarà animata da Maria Ripepi, che intratterrà tutti con balli e musica, creando un’atmosfera gioiosa e coinvolgente per grandi e piccini.

L’inaugurazione del Villaggio di Santa Claus

Inoltre, ricordiamo che sabato 7 dicembre alle ore 15.30 presso il Cric San Nicola di Cannavò si terrà il taglio del nastro per l’inaugurazione del Villaggio di Santa Claus. Un’opportunità imperdibile per grandi e piccini di immergersi nella magia del Natale, con i mercatini di Natale e molte altre attività, giochi e tanto divertimento.

Iniziative sul territorio

Con la solennità di San Nicola, l’Associazione APS-ASD Ape Reggina, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, e la Sartoria Teatrale Stile D’Epoca guidata dall’Architetto Giuseppe Bruzzese, dà l’avvio a una serie di iniziative sul territorio, finanziate dal Comune di Reggio Calabria, nell’ambito del programma POC_RC I.3.1.E – contributi per la valorizzazione degli spazi pubblici periferici durante le festività natalizie. Queste iniziative contribuiranno a valorizzare e arricchire la vita della comunità locale.

Un invito speciale alla comunità

Un invito speciale a tutti a partecipare a questa giornata di fede, cultura e allegria! Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme il nostro amato San Nicola!

Ricordiamo che questa sera, durante la Santa Messa delle ore 18.00, i fedeli potranno ricevere l’unzione con la manna di San Nicola.