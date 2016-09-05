Solidarietà della Comunità del Parco al suo Presidente
La Comunità del Parco presieduta da Giuseppe Zampogna sostiene il presidente Bombino e la gestione dell'area protetta
05 Settembre 2016 - 11:47 | di Vincenzo Comi
La Comunità del Parco presieduta da Giuseppe Zampogna esprime totale ed incondizionata vicinanza al Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino per l’ennesimo atto intimidatorio subito.
A Bombino, rivolgiamo un simbolico abbraccio ed il nostro sostegno nonché l’invito a proseguire senza esitazioni nel lavoro fin qui svolto nella gestione e nella tutela dell’Area Protetta. La parte sana della comunità aspromontana e gli amministratori locali, sono al fianco del Presidente Bombino nella sua azione quotidiana e nella sua programmazione strategica per le aree interne.
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