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Solidarietà della Comunità del Parco al suo Presidente

La Comunità del Parco presieduta da Giuseppe Zampogna sostiene il presidente Bombino e la gestione dell'area protetta

05 Settembre 2016 - 11:47 | di Vincenzo Comi

Giuseppe Bombino, presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte

La Comunità del Parco presieduta da Giuseppe Zampogna esprime totale ed incondizionata vicinanza al Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino per l’ennesimo atto intimidatorio subito.

A Bombino, rivolgiamo un simbolico abbraccio ed il nostro sostegno nonché l’invito a proseguire senza esitazioni nel lavoro fin qui svolto nella gestione e nella tutela dell’Area Protetta. La parte sana della comunità aspromontana e gli amministratori locali, sono al fianco del Presidente Bombino nella sua azione quotidiana e nella sua programmazione strategica per le aree interne.

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