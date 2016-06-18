L’Associazione Risveglio Ideale, presieduta dall’Onorevole Angela Napoli, desidera esprimere solidarietà e vicinanza a Raffaello Conte, Presidente della Cooperativa Malgrado Tutto di Lamezia Terme, per il tentato atto intimidatorio perpetrato nei suoi confronti qualche giorno fa. Il tentativo di incendiare la sua auto, sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che lo stesso Conte ha già consegnato alle forze dell’ordine.

La Cooperativa Malgrado Tutto, che gestisce tra l’altro un centro di prima accoglienza, è operativa sul territorio da molti anni. La sua attività inizia nel 1978 e la sua attenzione era inizialmente rivolta a tutte le persone che vivevano in condizioni di degrado e di emarginazione sociale, principalmente tossicodipendenti. Solo in seguito, la cooperativa è riconosciuta, con Decreto del Ministero dell’Interno, Centro di Temporanea Accoglienza in casi di emergenza.

Molte le manifestazioni di solidarietà rivolte in questi giorni a Conte, cui non si sottrae con convinzione anche l’Associazione Risveglio Ideale, che più volte ha sostenuto e affiancato le sue pregevoli iniziative.

Nulla potrà fermare il percorso di crescita morale che la Cooperativa sospinge da tempo, contribuendo in maniera importante alla crescita socio culturale della comunità in cui opera. A Raffaello Conte e a quanti lo affiancano nella sua instancabile attività, possa giungere il più sincero incoraggiamento a continuare serenamente il proprio cammino, da tutti i membri della nostra associazione.