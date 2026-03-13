Il doppio ex Sorace: ‘La Reggina non è la mia favorita per la vittoria del campionato’

Ha lavorato con la Reggina al fianco di Gabriele Martino nella stagione 2015-16, è stato pure Ds della Nuova Igea nello scorso campionato, salvo poi interrompere il rapporto con la società dopo pochi mesi. Angelo Sorace è doppio ex e presenta così la sfida tra Nuova Igea e Reggina a Gazzetta del Sud: “Sarà una partita difficile per la Reggina perché l’Igea è forte. Nessun contraccolpo per i giallorossi, sono rimasti ugualmente in zona playoff. Credo che alla fine dei ricorsi al club barcellonese saranno ridati due o tre punti. Spiace per quanto è accaduto. L’Igea scenderà in campo più arrabbiata.

A Barcellona sono stato bene, però mi sento reggino a 360 gradi e vorrei che la formazione di Torrisi tornasse a casa con un successo. Anche un pareggio sarebbe un risultato negativo perché l’Athletic avrà vita facile col Paternò.

Non mi aspettavo la flessione della Reggina, fanno male i passi falsi contro Messina e Vigor. Nel calcio, ripeto, appena ti distrai o ti rilassi rischi di venire severamente punito. Mi auguro che Torrisi riesca a ricaricare il gruppo, motivandolo.

Dell’allenatore non ho gradito alcuni suoi atteggiamenti. Si è reso protagonista, in negativo, di una-due uscite a vuoto. Rimane comunque un tecnico importante.

La mia favorita? Non si offendano a Reggio, ma la mia favorita è l’Athletic Palermo. Perinetti è un dirigente illuminato e se ha deciso di scendere in Sicilia un motivo ci sarà”.