Special Olympics: grande successo degli atleti reggini ai Giochi nazionali estivi
Ai Giochi nazionali estivi di Montecatini gli atleti dell'Andromeda Polisportiva di Reggio Calabria conquistano 8 ori, 3 argenti e 11 bronzi nel nuoto
17 Giugno 2018 - 15:44 | di Vincenzo Comi
La trentaquattresima edizione della manifestazione, svoltasi dal 4 al 9 giugno a Montecatini nel 50° anniversario degli Special Olympics nel mondo, ha visto gli atleti della l’A.S.D. Andromeda Polisportiva di Reggio Calabria distinguersi tra i 3000 presenti, provenienti da tutta Italia, conquistando ben 8 medaglie d’oro, 3 d’argento, 11 di bronzo e tanti importanti piazzamenti nella disciplina del nuoto.
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