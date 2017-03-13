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Spiagge pulite e lidi aperti dal 1 maggio. Proseguono incontri tra Balneari e Comune

I balneari di Confcommercio incontrano assessore e consigliere delegato del Comune: spiagge pulite da Bocale a Catona e apertura anticipata dei lidi, tra turismo, accessi per disabili e trasporto

13 Marzo 2017 - 18:15 | di Pasquale Romano

Lungomare di Reggio Calabria, sede del villaggio del Road Show Runcard

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la stagione estiva 2017. Spiagge pulite da Bocale a Catona e apertura dei lidi anticipata al 1 Maggio. Proseguono gli incontri tra S.I.B. (sindacato italiano balneari) Confcommercio e l’amministrazione comunale reggina per cercare di dare delle risposte all’ormai imminente stagione estiva, per verificare la fattibilità di un piano di valorizzazione della zona balneare, la sua tutela e la promozione di iniziative e idee per migliorare il territorio.

Questa volta a sedersi al tavolo di via Castello 4, oltre al Presidente Giovanni Santoro e al Direttore Marisa Lanucara, è stato l’assessore all’Ambiente Giovanni Muraca assieme al consigliere delegato allo Sport, turismo, promozione immagine della città Giovanni Latella. Un importante incontro che ha ottenuto, almeno per il momento, i risultati chiesti e sperati dai balneari reggini. Il comune ha assicurato che la pulizia delle spiagge inizierà a breve su tutto il litorale reggino. Oltra alla pulizia e all’apertura dei lidi balneari, l’incontro ha toccato diversi aspetti come il turismo, gli accessi a mare per i disabili e il trasporto pubblico.

Spia«Le nostre coste devono essere più competitive e più attraenti, bisogna partire dalle cose basilari e interventi tempestivi per arrivare alla riqualificazione e promozione del litorale reggino – ha spiegato il Presidente Confcommercio Reggio Calabria, Giovanni Santoro -. L’apertura dei lidi balneari anticipata al 1 Maggio rappresenta un’occasione importante per le attività, il primo vero test in vista dell’imminente stagione estiva. In questo delicato momento sociale ed economico, a tutti i livelli, riteniamo che ogni possibile iniziativa concreta che faccia intravedere buone nuove – ha concluso Santoro – debba essere colta positivamente da tutti gli attori che vivono quotidianamente il territorio».

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