Spotify: La Musica Su Misura per Te

Un’app che ti fa ascoltare solo la musica che ti piace, quella di tendenza e tutte le novità? La risposta è Spotify. Spotify è un servizio musicale digitale che consente di accedere a milioni di brani on demand in streaming e download, tra brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti, incluse Sony, EMI, Warner Music Group e Universal.

Disponibile in Italia dal 12 Febbraio, in leggero ritardo rispetto ad altri Paesi, Spotify può essere utilizzata da PC o dai dispositivi mobili con iOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Windows Phone, S60 (Symbian) ed altri ancora: il tutto scaricando un’applicazione gratuita dai relativi store (noi vi consigliamo Billboard Top Chart, l’applicazione sulle classifiche musicali).

Come Funziona Spotify

La musica può essere visualizzata per artista, album, etichetta, genere o playlist o direttamente tramite ricerca. Ma il punto di forza di Spotify è che, in base a ciò che ascolti, ti consiglia il genere di musica (e il brano) che potrebbe piacerti ma che ancora non conosci. Basta un semplice “Pollice su” (se il brano ti piace) o “Pollice giù” (se invece non ti piace): questo aiuterà Spotify a farsi un’idea dei tuoi gusti musicali.

Abbonamenti e Alternative

Una volta iscritti al servizio si può ascoltare musica, in modo del tutto gratuito, senza aver bisogno di scaricarla. La versione gratuita è in prova per sei mesi, alla fine dei quali c’è un tetto massimo di 10 ore di musica al mese. L’abbonamento Unlimited, invece, è di 4.99€ al mese, mentre la versione Premium è di 9,99 € al mese.

Intanto Google si prepara a dichiarare guerra a Spotify, lanciando sul mercato “Google Play Music All Access” che ha debuttato negli USA a 9,99 dollari al mese, ma cresce l’attesa anche per la proposta di Apple, che sta ultimando l’iRadio.

Anche di queste app, ci sono come sempre più versioni, gratuite e non. Noi vi consigliamo la versione gratuita, dopotutto 10 ore al mese di musica “su misura” per noi sono un vero regalo!