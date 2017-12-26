Indastrya Club è un contenitore di eventi di carattere musicale, sportivo e ricreativo. Il locale notturno più grande della Calabria, 1800 mq dedicati alla tua voglia di divertirti insieme ai tuoi amici.

Un design industriale, ricercato, con tonalità che vanno dai porpora al grigio passando per lavorazioni in blu eseguite a mano da valenti artigiani.

E quale migliore occasione del Capodanno per tuffarti in questa nuova location? Anno nuovo, nuova apertura, nuova location, nuove emozioni.

La guest star della notte di San Silvestro

Finalmente arriva a Reggio Calabria la location che tutti stavano aspettando con una guest star d’eccezione. Ad animare la notte di San Silvestro sarà infatti Cristian Marchi, punto di riferimento della scena house europea ed italiana da circa ventanni.

Le sue produzioni ed i suoi remix sono supportati dai dj più importanti del mondo, da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar.

Il suo tormentone “Love, Sex, American Express” a 10 anni dalla sua uscita continua a far ballare tutt’oggi i giovani di tutto il mondo. Ad accompagnare il suo show di Capodanno, Joe Calabrese e Fabiana Marcianò.

Dopo la mezzanotte: l’After hours

Le sorprese non finiscono qui, perché Indastrya ha intenzione di far ballare i suoi ospiti fino alle luci del mattino. Alle 05:00 avrà infatti inizio l’After hours con Dj Andrea Clemente e Benoit con cornetti caldi e musica fino alle 10:00 per iniziare il tuo 2018 in compagnia.

Per tutti coloro che parteciperanno al Capodanno 2018, Indastrya ha inoltre previsto l’ingresso gratuito alla serata di sabato 6 Gennaio: “Indastrya Fest“.

Il servizio navetta da Piazza Duomo

E se pensate che raggiungere la periferia sia un problema, la nuova location per la sua inaugurazione, mette a disposizione dei reggini il servizio navetta che partirà da un punto strategico della città: Piazza Duomo.

Il servizio è previsto ogni 40 minuti a partire dalle 01:00.

Indastrya accende il tuo Capodanno 2018 con una festa autentica di pura musica, gioia e divertimento.

“Non ti offriamo una pista dove ballare, una villetta o un locale. Solo 1800 mq dedicati alla musica ed al sano divertimento, un luogo oltre i confini di Reggio. Non ti offriamo uno spazio illuminato ma un’atmosfera tra il kitsch e l’industriale dove la luce è la tua. Una festa per godere la notte senza limiti, tra il fuoco, l’aria e la terra. Al centro ci sei solo tu ed i tuoi desideri.

“

Un Capodanno 2018 per dare nuova vita alla musica di Reggio Calabria. Per info, prenotazione e tavoli: 3913548854 o prenotazioni@indastrya.com