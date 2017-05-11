Stappo & Deep insieme per un party esclusivo
Il locale Stappo di Reggio Calabria anticipa l'estate con una serata musicale targata Deep, sabato 13 maggio dalle 23:30, con ingresso solo su lista
11 Maggio 2017 - 18:02 | di Vincenzo Comi
Il noto locale reggino Stappo, sul Corso Garibaldi 201, vi invita ad una serata musicale da non perdere targata Deep.
In attesa dell’arrivo dell’estate, Stappo anticipa tutti con un party all’interno dei propri locali sabato 13 maggio a partire dalle 23:30.
Ingresso esclusivamente su lista.
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