Start-Up & Lavoro: il reggino Angelo Marra in Videochat su Rai.it

Un reggino protagonista della videochat del Tg1 su Rai.it: Angelo Marra parla ai giovani di nuove imprese e di posti di lavoro, con la giornalista Alma Grandin

Un reggino doc sarà protagonista della videochat del Tg1 di oggi.

Alle 14 e 15, sul sito Rai.it Angelo Marra, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria parlerà delle nuove opportunità rivolte ai giovani del territorio reggino che vogliono sviluppare le loro idee per creare nuove imprese e soprattutto posti di lavoro. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Alma Grandin.

L’appuntamento si configura come un nuovo passo nel più articolato percorso avviato dai giovani imprenditori reggini attraverso lo sportello Start up “ImprendiReggioCalabria” quale punto di ascolto e prima assistenza, per nuove iniziative e progetti innovativi.

CLICCA QUI per seguire la videochat.