Stasera al Museo diocesano gli Irish Strings Quartet in concerto

Lunedì 14 settembre h 21 nel Cortile dell’Arcivescovado di Reggio Calabria si svolgerà l’ormai consueto Concerto promosso dal Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” in occasione delle Festività mariane.

Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, l’ala tardo-settecentesca dell’antico Palazzo arcivescovile, che ospita a pianterreno il Museo, farà da preziosa quinta all’ Irish Strings Quartet, ensemble di musiche irlandesi formato da Alessandro Calcaramo (mandolino), Giancarlo Mazzù (bouzuki, chitarra acustica e tin whistles), Francesco Mazzù (chitarra, tamburello) e Enzo Baldessarro (contrabbasso, mandoloncello).

La storia dell’Irish Strings Quartet

Irish Strings Quartet nasce nel 2009 da un’idea di Enzo Baldessarro. I quattro musicisti provengono dal mondo della musica classica e del jazz ed hanno una notevole esperienza nella musica etnica tradizionale, frutto di anni di attività concertistica e di numerose registrazioni in studio.

Grazie alle proprie capacità musicali, aperte all’improvvisazione ed al polistrumentismo, la formazione si avvale di una serie di strumenti che creano una grande varietà timbrica e dinamica durante il Concerto. Irish Strings Quartet proporrà un viaggio suggestivo nel vasto repertorio della musica tradizionale irlandese, fra danze e ballate che creano un’atmosfera dai colori celtici e dai ritmi arcaici e coinvolgenti. Le esecuzioni dei temi saranno arricchite da improvvisazioni ritmiche e melodiche che enfatizzano il carattere popolare dei brani e rendono unica ogni esecuzione.

Il concerto nel programma delle feste mariane

Il Concerto, inserito nel Programma dei Festeggiamenti civili a cura del Comitato Feste patronali e supportato dal service di M. G. Company, rinnova quest’anno una consuetudine, quella dei Concerti del Museo diocesano, nel Cortile dell’Arcivescovado in occasione delle Festività mariane, avviata nel 2012 con il Corona Chorus, coro gospel e spirituals, e proseguita con l’esibizione nel 2013 del violinista Fulvio Puccinelli, accompagnato al pianoforte dal maestro Giuseppe Puntorieri, e nel 2014 dell’Orchestra Filarmonica Giovanile del Teatro Comunale “Francesco Cilea”, diretta dai maestri Dario Siclari e Francesco Pepè.