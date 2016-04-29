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Stasera al Regent Hotel l’Opening a bordo piscina

Musica, buffet e location esclusiva: al Regent Hotel di Catona l'Opening a bordo piscina, serata elegante su prevendita

29 Aprile 2016 - 22:35 | di Vincenzo Comi

Serata Opening a bordo piscina al Regent Hotel di Catona, Reggio Calabria

Manca ormai poco all’inizio dell’estate e le organizzazioni reggine Share,Camarote, Klass Events, Rcb e CRRC Food&Beverage hanno pensato bene di anticiparla, a bordo piscina, per la seconda festa primaverile del 2016.

Una serata ricca di musica e gusto, grazie al ricco buffet e alla location davvero esclusiva.

L’Opening a bordo piscina si terrà, infatti, al Regent Hotel, a Catona, per una serata elegante e dal pubblico selezionato.

Non perdete uno degli ultimi eventi primaverili: l’ingresso è su prevendita.

Per informazioni e prenotazioni,contattare i numeri telefonici:

3493184799- Stefano

3389726567-Antonio

3451894474- Filippo

3462119998- Daniele

Regent Hotel di Catona: Opening a bordo piscina, seconda festa primaverile 2016

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