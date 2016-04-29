Stasera al Regent Hotel l’Opening a bordo piscina
Musica, buffet e location esclusiva: al Regent Hotel di Catona l'Opening a bordo piscina, serata elegante su prevendita
29 Aprile 2016 - 22:35 | di Vincenzo Comi
Manca ormai poco all’inizio dell’estate e le organizzazioni reggine Share,Camarote, Klass Events, Rcb e CRRC Food&Beverage hanno pensato bene di anticiparla, a bordo piscina, per la seconda festa primaverile del 2016.
Una serata ricca di musica e gusto, grazie al ricco buffet e alla location davvero esclusiva.
L’Opening a bordo piscina si terrà, infatti, al Regent Hotel, a Catona, per una serata elegante e dal pubblico selezionato.
Non perdete uno degli ultimi eventi primaverili: l’ingresso è su prevendita.
Per informazioni e prenotazioni,contattare i numeri telefonici:
3493184799- Stefano
3389726567-Antonio
3451894474- Filippo
3462119998- Daniele
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