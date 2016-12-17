‘Siamo stati noi’ il Cineforum per ragazzi

Film e dibattiti su legalità, bullismo e cittadinanza attiva per i giovani reggini: dal 21 dicembre la quinta edizione del cineforum

Dalla sintonia che si è creata tra gli obiettivi di formazione costituzionale, educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità dell’Istituto scolastico G. Ferraris e la progettazione socio-educativa della Comunità Ministeriale del Dipartimento Giustizia Minorile, viene promosso a Reggio Calabria, in collaborazione con il Circolo del Cinema C. Zavattini, un Cineforum rivolto ai ragazzi ed ai giovani intitolato ““SIAMO STATO NOI” per vivere da cittadini liberi, sovrani e responsabili.

L’iniziativa intende proporre, mediante alcune occasioni di creatività culturale, dei momenti di riflessione sull’impegno civile, nell’ottica del rinnovamento e dell’innovazione delle agenzie educative per favorire la formazione completa della persona, del lavoratore e del cittadino.

Il programma della quinta edizione

L’esperienza, giunta alla quinta edizione, mentre in precedenza ha visto incentrata l’attenzione sulle discriminazioni e l’inclusione sociale, sulle relazioni umane fondamentali, quest’anno attraverso il linguaggio cinematografico della narrazione e delle storie di vita, intende fare incontrare i giovani reggini per riflettere insieme e dialogare sui valori fondamentali della convivenza civile, sul senso dello Stato e sui diritti-doveri della cittadinanza responsabile.

Il programma si articolerà infatti sulle tematiche della libertà e dell’impegno civile, valori fondamentali della Costituzione, bullismo e solidarietà, legalità e giustizia nel Meridione, migranti e Sud/Nord del mondo, e si concluderà con il confronto su un lavoro multimediale curato dai giovani stessi.

Ogni proiezione sarà integrata a cura del Circolo Zavattini dalla presentazione e discussione degli aspetti culturali ed artistici, come momento di educazione alla comunicazione massmediale e sarà animata da un esperto-testimone della problematica trattata, come avvio di momenti di laboratorio autogestito dai partecipanti.

Il primo appuntamento il 21 dicembre al Seminario

Mercoledì 21 dicembre presso l’Aula Magna del Seminario Pio XI, al rione Modena, inizierà il percorso con interventi del Dirigente Scolastico Giuseppina Princi, del Direttore della Comunità Ministeriale Rosa Maria Morbegno e di Antonino Pace del Circolo del Cinema Zavatti.

Seguirà la visione del film “Freedom writers”, di R. Lagravenese e la testimonianza di Don Salvatore Santoro. Il cineforum proseguirà fino a maggio, a cadenza mensile nell’Aula Magna del G. Ferraris, dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Con questa iniziativa prosegue la collaborazione tra Istituzioni diverse con l’Associazionismo, per offrire ai giovani calabresi iniziative socio-culturali che intendono promuovere opportunità di crescita umana, civica e di protagonismo maturo e consapevole delle nuove generazioni.