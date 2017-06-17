Stingers in campo per il 1°torneo di beneficienza

Attraverso lo sport si possono conseguire importanti obiettivi coniugando la pratica agonistica e amatoriale con la solidarietà. E’ in questa ottica che la squadra di basket degli Stingers sposandone il progetto, parteciperà con grande entusiasmo al 1° torneo di beneficenza “Basket Pellaro & friends” organizzata dall’A.S.D. Basket Pellaro, in collaborazione col Centro Sportivo Italiano (CSI). Lo sport che unisce, lo sport che è accoglienza e solidarietà oltre che stimolo e divertimento. Questa la motivazione della manifestazione inserita nell’ambito delle iniziative per la “Giornata del rifugiato”, in programma il prossimo 20 giugno. Il torneo si svolgerà al PalaCSI di Gallina Domenica 18 giugno con inizio alle ore 09.00 e parteciperanno quattro squadre: Basket Pellaro senior open 15, Basket Pellaro under, Stingers e Attendiamoci. A queste squadre si aggiungeranno a sorteggio due atlete per squadra provenienti dalla Pantera Rosa Basket under. Il contributo raccolto nel corso del torneo verrà utilizzato per l’acquisto del materiale sportivo in occasione delle “Olimpiadi dell’accoglienza”, organizzate dal CSI per i richiedenti asilo della squadra di Sant’Alessio. Si tratta di un team composto da richiedenti protezione internazionale, provenienti da paesi in guerra come Siria, Iran, Gambia, Senegal, Nigeria insieme agli operatori e volontari italiani. Ai momenti di sport all’insegna del divertimento seguirà la fase dell’accoglienza e dell’integrazione: dopo la fine del Ramadam le squadre che hanno partecipato si recheranno a Sant’Alessio d’Aspromonte per un incontro con i richiedenti protezione internazionale per la nascita di un gemellaggio e la consegna del materiale che sarà acquistato.