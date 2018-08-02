Venerdì 3 agosto 2018, alle ore 21.00, presso il Chiostro di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove l’incontro “Storia di emigrazione italiana nel mondo, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. Attraverso video proiezione, il Prof. Nicodemo Misiti, Etno-linguista, fotografo e antropologo, componente del Comitato Scientifico del Cis, illustrerà la storia dell’emigrazione italiana in terra straniera. I nostri emigranti, utilizzando situazioni, conoscenze e strumenti di cui disponevano, hanno sicuramente prodotto dei mutamenti positivi alla loro esistenza. Fare esperienza delle vicende dei nostri emigranti è capire chi siamo oggi e chi saremo domani.

Il lavoro realizzato dal prof. Misiti è importante non solo per la ricca documentazione, ma soprattutto per la sua competenza storico-antropologica unita a quella di fotografo che danno un alto valore divulgativo alle tradizioni millenarie poco conosciute. Nicodemo Misiti, calabrese, laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese e Francese), collabora con il progetto “Atlante Linguistico Siciliano” presso il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani di Palermo in qualità di fotografo di materiale etnografico. Fotografo dal 2001 ha pubblicato le sue foto su riviste a stampa e online. Ha partecipato a Workshop di Fotografia e si si occupa di Fotografia Naturalistica, Street e Ritratto.

Numerose sue fotografie sono state acquistate e pubblicate su riviste di cultura e libri di viaggi in Italia.