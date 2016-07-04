Storie (d’amore) da raccontare. Nasce ‘City Now Wedding Stories’

Nasce il progetto di City Now dedicato ai matrimoni: foto e video in stile reportage, riprese con drone e consegna dei lavori garantita entro sei mesi

Da pochi giorni è ufficialmente nato il progetto ‘Wedding City Now Wedding Stories’, legato esclusivamente ai servizi matrimoniali. La lunga esperienza maturata negli anni da City Now nel campo foto e video, abbinata alla volontà di raccontare in modo diverso ill giorno più importante della nostra vita, i principi alla base della nuova avventura.

Nessuna ‘posa’, in ‘Wedding City Now’ troverete tutto quello che diverge dal consueto modo di realizzare e produrre servizi matrimoniali. Chiara e semplice la mission: seguire fedelmente, ma senza invadenza, quello che è un momento speciale. Attraverso uno stile reportage, di impostazione cinematografica, verranno realizzati foto e video ‘unici’, ognuno con la propria storia da raccontare.

Le location, i temi, le idee da utilizzare per definire il servizio matrimoniale saranno concordati con i diretti interessati, nell’interesse di voler garantire la massima soddisfazione. Spettacolari ed emozionanti le riprese effettuate con il drone, servizio che viene realizzato da operatori certificati e qualificati.

‘Creati con amore’. La consegna del servizio avverrà tramite il ‘wodeen usb pack’, elegante cofanetto brandizzato in legno, all’interno del quale troverete il supporto digitale accompagnato da alcuni scatti significativi stampati su carta. Per gli amanti del classico album fotografico, anche in questo caso previste soluzioni sobrie ed eleganti, lontani da estetiche ridondanti.

Rapidità e qualità. Entro sei mesi la consegna dei lavori è garantita, cosi come è assicurato lo standard dei servizi foto e video, già ‘testato’ nei primi 5 anni di vita di City Now.