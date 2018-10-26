La segnalazione di una lettrice: un fenicottero è stato visto in riva al mare, una presenza rara dalle nostre parti

Chi dice che qualcosa è impossibile non ha mai fatto i conti con la natura e la sua stravaganza.

Quante probabilità ci sono di uscire a Reggio Calabria per una passeggiata ed incontrare un volatile in riva al mare? Succede a Gallico Marina e la segnalazione proviene da una nostra lettrice, Chiara Malara, che, nel pomeriggio di ieri, ha avvistato quello che sembra essere un fenicottero proprio lungo una delle nostre spiagge più frequentate durante l’estate.

Un esemplare tanto bello quanto unico dalle nostre parti. Anche a voi è capitato, ieri, di aver fatto questo strano incontro?