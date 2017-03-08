Stretto di Messina, spunta un nuovo progetto: un tunnel sotto il mare

Dal ponte…al tunnel. Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina è sicuramente una delle ‘telenovele’ infrastrutturali più longeve d’Italia. Dal si, al no e il forse, favorevoli e contrari, imminenti via libera e stop, la questione si prolunga oramai da decenni. L’ultima idea porta invece ad un’opera differente per collegare Sicilia e Calabria, ovvero un tunnel sotto il mare.

Come sarebbe costruito il tunnel

Il progetto prevede la costruzione di un tunnel scavato in prossimità della Sella dello Stretto, insabbiato sotto il livello del mare: 16 km di lunghezza (in parte raccordato alle gallerie autostradali), di cui circa 3 km subalvei a una profondità di 200 metri, posizionati tra Gazirri, lungo la riva siciliana, e Punta Pezzo, sulla sponda calabrese.

Lo studio -si legge su ‘Il Sole 24 ore’- è stato presentato nel corso della conferenza su “Mobilità urbana e connettività strutturale fra le sponde dello Stretto, Sfida al Pil nel contesto euro” all’Accademia Peloritana dei Pericolanti dell’università di Messina. Studiata un’analoga soluzione per i collegamenti ferroviari, con un tunnel lungo il doppio, che unirebbe il centro della città di Messina a Reggio Calabria con un tracciato percorribile a 200 km/h. Tre miliardi il costo degli interventi, incluse le opere accessorie per servire le nuove stazioni ferroviarie. Coinvolto un team interdisciplinare di esperti, compresi geologi e biologi marini, oltre al noto patologo Cosimo Inferrera.

Gli aspetti da considerare nella zona dello Stretto

Da tenere in considerazione ovviamente la zona nel quale prenderebbe vita l’opera, ovvero in una zona sismica.

“Porsi problemi di mobilità e di logistica significa anche affrontare i grandi temi della giustizia sociale, dell’innovazione, del lavoro, della riqualificazione territoriale – spiega Filippo Romeo, direttore del programma Infrastrutture e Sviluppo territoriale dell’Isag – Calabria e Sicilia devono cogliere questa sfida e approfittare della centralità strategica del Mediterraneo e delle merci che vi transitano. Il progetto è solido e rappresenta un’occasione unica per creare sviluppo e attrarre investimenti. E per ridurre fino al 25% i nostri costi per trasporti e logistica verso l’estero”. Che sia finalmente la volta buona per collegare Sicilia e Calabria?