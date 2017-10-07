‘Striscia la Notizia’ torna in riva allo Stretto. Servizio da Bocale – VIDEO
Il tg satirico torna sullo Stretto con un servizio sulla spiaggia di Bocale richiesto dalla Pro Loco: partiti i lavori, annunciano Greggio e Iacchetti
07 Ottobre 2017 - 21:23 | di Vincenzo Comi
Trasmesso il servizio sulla spiaggia di Bocale, con l’inviato Luca Galtieri…..”ma perché????” Richiesto dalla Pro Loco Bocale. Ennesima visita del notiziario satirico in riva allo Stretto, nei mesi scorsi gli inviati di Striscia si erano occupati della situazione degli immigrati, collocati negli impianti sportivi.
Al termine del servizio andato in onda, i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno dichiarato che in questi giorni sono partiti i lavori che riguardano proprio la spiaggia di Bocale.
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