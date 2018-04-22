Studentessa reggina vince la finale Nazionale di Astronomia. Ora le Olimpiadi
Vittoria Altomonte, del Liceo Scientifico Euclide di Bova Marina, vince la finale nazionale di Astronomia 2018 ed entrerà nella squadra nazionale alle Olimpiadi
22 Aprile 2018 - 19:55 | di Pasquale Romano
“Ho appena appreso che l’allieva Vittoria Altomonte, della classe I C Liceo Scientifico “Euclide” di Bova Marina (RC), ha vinto la finale Nazionale di Astronomia 2018 nella categoria Junior 2 e sarà componente della Squadra Nazionale alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio.
“È un risultato -prosegue- che ci riempie di gioia e di orgoglio perché dimostra che anche in Calabria la scuola può esprimere, se vissuta con serietà, passione ed impegno, momenti di eccellenza a livello nazionale e internazionale. A Vittoria esprimo le mie congratulazioni e auguro di mantenere sempre viva e costante la sua dedizione agli studi per il raggiungimento di nuovi e ancor più significativi traguardi”.
“Colgo l’occasione -conclude Oliverio- anche per rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito alla scuola, alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Carmela Lucisano e a tutto il personale dell’I.I.S. “Euclide” di Bova Marina (RC) perché, grazie alla loro serietà e al loro impegno, crescono e si formano ragazze e ragazzi che saranno le nuove classi dirigenti del domani e che, senz’altro, assicureranno un futuro migliore alla Calabria e all’intero Paese”.
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