Reggio, successo per il debutto dell’Ausonia Fest. Scopelliti: ‘Lavoriamo già per il prossimo anno’

A Reggio Calabria, nella suggestiva cornice della Villa Comunale Umberto I, ha debuttato l’Ausonia Fest, la giornata interamente dedicata a musica, arte, creatività e convivialità. Grande successo per la “prima” dell’evento organizzato e interamente autofinanziato da SocioCrew e Wish Eventi.

L’entusiasmo di Giacomo Scopelliti: “Un sogno diventato realtà”

“È andata bene, è stato un evento organizzato in maniera veramente impeccabile, infatti abbiamo preso complimenti anche da parte delle Istituzioni, dalla Digos, dai Vigili che sono venuti a fare i controlli (avevamo tutte le carte in regola), dalle persone che sono venute, dai ragazzi, famiglie, gente meno giovane, insomma erano tutti stupiti di vedere la villa così allestita, vivibile. L’effetto “wow” lo hanno avuto tutti quelli che sono entrati, da tempo non vedevano la villa così viva. Abbiamo creato, penso, una cosa che era solo nella nostra testa e poi quando l’abbiamo vista lì realizzata, concretizzata, ecco è stato pure per me molto emozionante. Finalmente, visto che è da un anno che pensiamo a questo evento”.

Leggi anche

Questo il commento a caldo ai nostri microfoni di uno degli organizzatori dell’evento, Giacomo Scopelliti di SocioCrew, che prosegue:

“Emozioni tante perché è un evento al quale pensavo da tanto tempo. I dj hanno suonato tutti benissimo, la ragazza, la special guest Paola Tape, è stata super. Lei ancora è qua, si sta godendo la città, è stato anche bello far conoscere la nostra terra ad una dj che gira il mondo ed ha fatto mille complimenti su Reggio Calabria: ha fatto un giro in via marina, anche in centro, molto in incognito, però ha apprezzato. Ha fatto molti complimenti anche sulla cucina, ha mangiato gli involtini di pesce spada ed era felicissima“.

Leggi anche

“Vorrei ringraziare tutti gli imprenditori che hanno creduto nel progetto, da Amaro Del Capo, a Barcando, CityNow, Chili Peppers, tutti quelli che sono stati presenti in termini economici e di servizi. Come Sociocrew e Wish abbiamo investito 30 mila Euro per creare un evento che deve diventare un evento di riferimento per il sud Italia: questo è quello che puntiamo a fare. Già stiamo pensando alla data dell’anno prossimo, e sicuramente riusciremo a ottenere, partendo ancora prima, una data in un periodo più fresco perché sicuramente ieri il caldo ha un po’ penalizzato, soprattutto nella prima fascia della giornata. Ma lo sapevamo, per noi l’ideale era farla in primavera però purtroppo, per rallentamenti burocratici, siamo stati costretti a spostarci a questa data. L’alternativa era rimandare di un altro anno ma per noi era importante partire, far vedere che si può lavorare bene. Infatti da oggi penso che quando ci ripresenteremo sapranno che hanno a che fare con persone che non lasciano nulla al caso perché ieri veramente è stato tutto impeccabile: non abbiamo avuto un problema, avevamo 15 persone per la sicurezza, eravamo strutturati in maniera eccezionale. Per il futuro stiamo già pensando all’altra data e ci mettiamo da subito a lavorare perché ci crediamo tanto e abbiamo visto la risposta positiva da parte delle persone. Abbiamo fatto un investimento e lo portiamo avanti, l’investimento si fa in un’ottica futura: abbiamo imparato tanto da questi mesi di pianificazione e dall’evento in sè ieri stesso: ho preso tanti appunti su come poter migliorare perché il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre“.

Leggi anche

E il punto di partenza è senza dubbio di quelli che fanno ben sperare: in termini di numeri, nell’arco della giornata – la parte più concentrata è stata nel pomeriggio – hanno fatto visita all’Ausonia Fest oltre 1200 persone. Un risultato incoraggiante, per gli organizzatori, in vista degli impegni futuri. E Giacomo Scopelliti di SocioCrew conclude lanciando un messaggio alla sua Reggio: