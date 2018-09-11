Dopo il successo di due giorni tra Hostaria dei Campi e Shaker, il panino cotto nel forno a legna torna prima dei fuochi d'artificio

Un successone! Una due giorni intensa tra Hostaria dei Campi e Shaker con un grande protagonista: il “panozzo”, il panino realizzato con lo speciale impasto dei suoi pizzaioli e cotto nel forno a legna con all’interno ingredienti selezionati: la migliore salsiccia, cipolla o caponata in agrodolce, peperonata e naturalmente le immancabili patatine.

Lo si può gustare sia comodamente seduti all’Hostaria dei Campi, seduti o in piedi allo Shaker e da asporto, insomma tutto per tutti i gusti! Imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda i diversi impasti perché qui si può scegliere il panozzo realizzato con l’impasto tradizionale, o il panozzo ai 9 cereali con farina integrale.

Per tutta questa serie di motivi, uniti ad una straordinaria richiesta, l’Hostaria dei Campi ha deciso di fare una eccezione rispetto a quanto programmato inizialmente e quindi dare la possibilità di poter gustare il “panozzo” anche questa sera, prima del tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766.

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)