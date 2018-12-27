Amore per la propria città, cura dei dettagli, qualità dei prodotti, innovazione, sperimentazione, tendenze. Tutte queste caratteristiche le troviamo in un solo capo d’abbigliamento: la nuova t-shirt di Sud Up per Hamburgeria RC.

Sud è il microclima ideale tutto l’anno, è bellezze paesaggistiche assolute ed invidiabili nel mondo, è prelibatezze culinarie, è accoglienza e giovialità. Il Sud è sole e mare. Per quanto tempo ancora dovremo subire l’emigrazione universitaria e lavorativa di tantissimi giovani meridionali verso il Nord Italia e all’estero?

Proprio su questo interrogativo si fonda la partnership tra le due aziende reggine che hanno scelto di collaborare per dar vita ad una simpatica ed irriverente maglietta, rappresentante un bronzo di Riace, simbolo della Calabria, con un succulento hamburger del noto risto-pub di Reggio Calabria.

Sud Up è il sogno dei cugini Paolo De Stefano e di un team di amici designers Marco, Maddalena e Giulia, ma anche di gran parte del popolo del Mezzogiorno che vorrebbe valorizzarsi nella propria terra accanto alle proprie famiglie e agli affetti di sempre.

“Il nostro brand rappresenta lo spirito di rivalsa, la voglia di creare benessere e ricchezza per noi stessi e per la collettività, sfruttando le nostre apprezzatissime risorse umane: know-how che spesso siamo costretti ad esportare – afferma Paolo – Noi, da tre generazioni nel settore dell’abbigliamento, nel nostro piccolo, vogliamo contribuire a cavalcare questo sogno, anche per i nostri figli e per le generazioni che verranno”.

Federica Geria, manager e titolare dell’Hamburgeria racconta:

“Essere giovani imprenditori qui, non é così facile come potrebbe sembrare. Ma noi ce la mettiamo tutta. Insieme a mia sorella nonché mia socia Alessia, sono ogni giorno alla ricerca di qualcosa di nuovo da proporre alla nostra città, di innovativo, diverso ed unico, attraverso anche un accurato lavoro di social marketing che ci permette di stare fortemente a contatto col nostro pubblico. Ci piace differenziarci e sorprendere i nostri clienti. Amo le sfide e imprendere in questa terra é la sfida migliore. Proprio per questo collaborare con il marchio Fratelli De Stefano e creare un capo esclusivo ed irripetibile é stata per noi la scelta più esatta”.

Le t-shirt sudup illustrano due temi: La Calabria, così da diffondere le nostre peculiarità naturali, culturali e artistiche nel mondo; La dicotomia tra antichità e modernità così da infondere nel pubblico questo interrogativo: l’essenzialità e la semplicità dei valori umani possono sposare la tecnologia e il liberismo economico attuale?

La t-shirt Hamburgeria RC (100% cotone bio) firmata Sud Up, la cui illustrazione è stata ideata dal disegnatore e tatuatore Marco Surace, é dunque un pezzo unico, un capo di moda esclusivo, Made in Reggio Calabria, che da oggi potrete trovare presso lo store Fratelli De Stefano (Corso Garibaldi n 137).

Sosteniamo la nostra terra, sosteniamo le aziende della nostra città.

“Cavalchiamo un’utopia? E’ probabile, ma noi vogliamo crederci.”

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