Sulle spiagge calabresi trovati due reperti magno-greci

Resti archeologici sono affiorati sulla spiaggia di Praialonga, nel territorio di Isola Capo Rizzuto. Si é trattato di un ritrovamento casuale. Ad allertare la Soprintendenza ai Beni archeologici, infatti, sono stati due bagnanti che hanno notato uno strano manufatto affiorare dalla sabbia. Dopo aver scavato e riportato alla luce l’oggetto nella sua interezza, i bagnanti hanno segnalato la scoperta agli esperti della Soprintendenza.

Questa mattina l’area è stata recintata. Durante gli scavi sono emersi altri tre oggetti simili a quello rinvenuto dai due cittadini. Da una prima analisi -si legge su ANSA.IT- si tratterebbe di bitte utilizzate per l’ormeggio delle navi. I reperti risalirebbero all’epoca Magna Greca, ma per avere certezze in tal senso occorrerà attendere l’esito di analisi più approfondite.