‘Super art live’: al Super il concerto del ‘Trio Bobo’

Mancano ormai poche ore al primo appuntamento della rassegna culturale “Super art live”, ideata ed organizzata dall’associazione musicale “Mediterranea”. Domani 8 Febbraio, infatti, alle ore 21.15, al “Super music club” (ex Penny Black), il Trio Bobo si esibirà in concerto con l’album “Pepper games”.

Alessio Menconi, che da anni collabora con artisti del calibro di Billy Cobham, Paolo Conte, Paolo Fresu e tanti altri, Faso e Christian Meyer, di Elio e Le Storie Tese, si ritrovano a Reggio Calabria per presentare il loro ultimo lavoro. Tre geni musicali esilaranti con 3 strumenti, basso 6 corde, chitarra jazz, batteria, creano uno stile che assembla jazz/funk/rock in miscele scomposte, fluide, sincopate: arrangiamenti impossibili. Purezza, tecnica suprema ed un sound unico, travolgente che impedisce di chiamarlo solo “jazz”.

I tre grandi musicisti hanno scelto Reggio come unica tappa del Sud Italia e assicurano uno spettacolo di altissima qualità e di sicuro coinvolgimento. Groovosi fino all’inverosimile, coniugano il jazz, il funk e il rock con sonorita brasiliane difficimente descrivibili. Il loro live ammalia per vistuosismi, esecuzione, grande interplay, il tutto colorato da momenti esilaranti (dicono che il jazz non sia mai stato cosi simpatico), ma soprattutto per la magia avvolgente che il sound del Trio sa creare.

Per accrediti stampa scrivere all’indirizzo: dpizzimenti@hotmail.it

Per info sul concerto del “Trio Bobo”:

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Per info e prenotazioni

amministratori evento:

3471438781;

SUPER (ex Penny Black):

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Associazione Musicale Mediterranea

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Contenuti multimediali del “Trio Bobo”

BoboBackstage Video by Trio Bobo® on Myspace