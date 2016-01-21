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#SvegliatItalia: a Palmi, una manifestazione in favore delle unioni civili

Il 23 gennaio Amnesty International scende in piazza a Palmi per chiedere il riconoscimento delle unioni civili alla vigilia della discussione in Senato

21 Gennaio 2016 - 18:38 | di Vincenzo Comi

Simboli dei diritti civili e delle unioni civili, campagna SvegliatItalia

di  M. Carmela Di Marte–  Sono diversi anni che  Amnesty International porta avanti la campagna di sensibilizzazione e sostegno per le #‎unionicivili.

Dal momento che il 28 Gennaio, al Senato, ci sarà una discussione sul ddl Cirinnà che vede le unioni di persone dello stesso sesso finalmente riconosciute in #‎coppiedifatto, è giunto il momento di dimostrare concretamente che un unione legittima e legalmente riconosciuta, è possibile.

L’assenza di una legge che riconosca tali diritti è un vuoto normativo che una nazione democratica come l’Italia non si può più permettere.

Lo chiede l’Europa, lo chiedono le coppie di cittadini discriminate e non ultimo lo chiede Amnesty International.

Amnesty International chiede dunque l’aiuto di tutti i cittadini, al fine di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica; e lo fa attraverso un gesto simbolico, quale l’invio da parte di ognuno di voi di una foto che trasmetta questo messaggio, usando i loghi creati dall’associazione o con l’hashtag #SVEGLIATITALIA. Vi chiediamo inoltre di partecipare attivamente il 23 Gennaio, a Palmi, alla manifestazione organizzata a sostegno delle unioni civili.

Per sapere di più sul progetto, collegatevi al sito: http://www.amnesty.it/

O alla pagina facebook: https://www.facebook.com/amnesty.palmi/

#‎SVEGLIATITALIA

 Insieme possiamo vincere ogni tipo di pregiudizio.

Manifestazione di Amnesty International per le unioni civili, #SvegliatItalia a Palmi

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