Tag Art Shop Gallery’: Il concept store in chiave street fashion

‘Tag Art Shop Gallery’. Il nome fa pensare ad una luogo artistico, una pinacoteca o addirittura un museo d’arte. In effetti il legame con l’arte e la cultura non manca. All’interno del nuovo store di Via dei Correttori, nel cuore della città, inaugurato nella serata di domenica, si percepisce lo stretto legame con le manifestazioni artistiche più moderne cui il mondo dell’abbigliamento prende ispirazione.

L’arredamento ed il design dello shop seguono lo stile sbarazzino e dinamico dell’abbigliamento cui fanno cornice, con uno stile funzionale e moderno, impreziosito da qualche tocco vintage e da opere d’arte di alcuni rappresentanti di correnti artistiche ultra contemporanee come il pop surrealismo e la street art.‘La nostra attività inizia circa tre anni fa per soddisfare la voglia di creare qualcosa di nostro, che rispecchiasse ciò che avevamo visto in giro per l’Italia e l’Europa e che ci sembrava mancasse in città – spiegano i titolari Filippo ed Elena Zuccarello Cimino – Abbiamo sempre avuto molto interesse per il settore dell’abbigliamento perché è uno dei più forti nel nostro paese e perché è forse quello più dinamico e aperto alle novità ed al cambiamento. E’ un settore stimolante da vari punti di vista, sia per il costante rapporto diretto con la clientela, sia per la ricerca continua di originalità e tendenze del momento. ‘Tag Art Shop Gallery’ offre una carrellata di marchi scovati nelle fiere più all’avanguardia per quanto riguarda la street fashion e lo stile casual chic. Una galleria di stili diversi dove si può trovare qualcosa che renda unico il cliente senza perdere la sfida con le tendenze più aggiornate. Tra i tanti marchi: Bench, Element, Maison Colette, Merc, Minimum, Lobster,Dickies, Komono, Clae. Sin dal primo giorno la clientela si è dimostrata entusiasta non solo dei prodotti, della loro qualità e del loro design impeccabile, ma anche dell’originalità della struttura dello shop, insolita, quanto accogliente e funzionale.’L’esperienza in campo imprenditoriale dei fratelli Zuccarello Cimino è legata alla ricezione turistica con il B&B ‘AlTeatro’ che gli ha permesso di relazionarsi con il pubblico e con le loro esigenze.

I prodotti si rivolgono ad un pubblico giovane e curioso, che ha il piacere di scoprire tutto ciò che le tendenze possono offrire creando così il proprio stile e diventandone parte integrante.‘Tag Art Shop Gallery’ non è solo un originale ed innovativo negozio di abbigliamento ma anche un luogo di eventi, party mostre e live.

Che aspetti! Visita ‘Tag Art Shop Gallery’ – Via dei Correttori 4/a (parallela corso sotto il Duomo, piazzetta genoese)