Diretto come sempre, non conosce il politichese il DS della Reggina Massimo Taibi. A domanda risponde e così interpellato dai colleghi di TFP in onda su Radio Touring e ripreso da RNP, ha risposto su quesiti riguardanti il calciomercato ruolo per ruolo: “Navas e Salandria rientrano nel gruppo dei quattro centrocampisti per i quali le trattative sono concluse.

Abbiamo intavolato tantissime trattative ed almeno altre sette potrebbero essere concluse a breve. La Reggina in Italia suscita attenzione ed appeal, più di quanto possiamo percepire a Reggio, tanti club importanti ci hanno aperto le porte.

Riguardo i calciatori della passata stagione ho parlato personalmente con Laezza e gli ho detto che ci piacerebbe averlo in amaranto anche per il prossimo campionato, vedremo. Su Giuffrida oltre ad essere un ottimo calciatore mi hanno detto di lui che sia anche un grandissimo uomo, la conferma non è da escludere ma dobbiamo guardare con attenzione la casella degli over.

Per Cucchietti ci sono poche possibilità che rimanga alla Reggina, il suo procuratore dice che è ancora presto per capire cosa farà il ragazzo, ma noi non possiamo permetterci di aspettare nessuno in un ruolo così delicato. Sull’attaccante si cerca un giocatore esperto che abbia già segnato in questa categoria, sono quattro-cinque quelli che seguiamo”.