Il ds Massimo Taibi parla di calciomercato dopo la presentazione di Belardi: ampia disponibilità da procuratori e società e l'obiettivo di migliorarsi

In occasione della presentazione di Emanuele Belardi e della campagna abbonamenti, piccolo spazio anche per una battuta sul calciomercato, ovviamente l’intervento di Massimo Taibi:

“Riscontro ampia disponibilità da parte di procuratori e società. Vogliamo migliorarci rispetto alla passata stagione, faremo una buonissima squadra ed i nostri tifosi sono sicuro ci seguiranno.

Ad ogni giocatore che contatto trasmetto l’amore verso la città e verso la squadra, ma tutti sanno che Reggio è una piazza importante. Ci saranno dei sacrifici per arrivare a costruire una buona squadra e noi siamo pronti ad affrontarli”.