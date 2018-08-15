A Ferragosto il ds amaranto Massimo Taibi parla di Sandomenico, Sciamanna e Mezavilla e di come procede il mercato della Reggina

E’ dovuto arrivare Ferragosto in modo che Massimo Taibi si concedesse una giornata di riposo e forse neppure, nel senso che quel telefono è sempre rovente e probabilmente nel giorno di calma per tutti, si può pensare di sorprendere qualcuno.

Intervistato dal quotidiano Gazzetta del Sud, il Ds amaranto fa il punto della situazione sul mercato: “Per Sandomenico stiamo parlando, alla fine ce la faremo, ma ancora non si può dire che abbiamo concluso. Con Sciamanna ho parlato qualche giorno fa, se il ragazzo trova una sistemazione che per lui va bene vedremo il da farsi.

Per Mezavilla al momento non c’è trattativa in corso, nessuno ha chiesto notizie sul suo conto. Con l’arrivo di Sandomenico al novanta per cento la facciamo finita, se poi il mercato ci offrirà qualche opportunità non ce la faremo sfuggire, sempre dando un’occhiata al budget.

La squadra continua a darmi sensazioni positive, domenica il terreno di gioco ci ha penalizzato visto che il nostro calcio è propositivo e sempre palla a terra”.