TalentLAB, il bando della Regione Calabria
Dieci milioni di euro in due call per startup di laureati e spin-off della ricerca: le fasi del programma e le date per presentare domanda
29 Dicembre 2017 - 19:10 | di Pasquale Romano
La Regione Calabria punta ad agevolare la nascita di nuove imprese innovative attraverso un programma integrato di orientamento, formazione, affiancamento, tutoraggio e incentivazione finalizzato a sostenere startup promosse da laureati e spin-off della ricerca.
Le due fasi del programma
Il programma di intervento è articolato in due fasi:
FASE UNO: presentazione e selezione di proposte di idee imprenditoriali da parte dei soggetti proponenti che, se selezionati, beneficeranno dell’erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa, di servizi di assistenza e affiancamento per la predisposizione di un piano d’impresa.
FASE DUE: concessione di incentivi “de minimis” per l’avvio dell’attività imprenditoriale.
Gli interventi della Fase Uno fanno riferimento al modello di incubatore di impresa chiamato TalentLab e si inseriscono nel Progetto Strategico Calabriainnova, per l’implementazione del quale l’Amministrazione Regionale si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.a.
Solo i soggetti proponenti ammessi a partecipare alla Fase Uno, a conclusione del percorso di formazione, potranno presentare domanda per la concessione degli incentivi previsti dalla Fase Due.
Dotazione finanziaria e come partecipare
La dotazione finanziaria ammonta a euro 10.000.000,00 divisi in due call da euro 5.000.000,00 l’una per il 2017 e per il 2018. Le risorse previste per ogni call sono così articolate:
- euro 3.000.000,00 per il finanziamento delle microimprese innovative start up promosse da laureati e/o dottori di ricerca
- euro 2.000.000,00 per il finanziamento di spin-off della ricerca promosse da operatori della ricerca
Per partecipare al bando, i richiedenti devono compilare il modulo disponibile sul portale Calabria Europa (link), sottoscriverlo digitalmente e inviarlo in maniera telematica dal 27 dicembre 2017 al 26 gennaio 2018.
Per questa prima sezione del bando, è prevista anche una seconda finestra temporale (call) che va dal 16 aprile al 30 maggio del 2018.
Link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/333/index.html
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