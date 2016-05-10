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Dopo tanta attesa torna la serie TV Gomorra

Gomorra La serie torna su Sky Atlantic con la seconda stagione di dodici episodi: primo appuntamento alle 21.15, tra attesa dei fan e nuove ambientazioni

10 Maggio 2016 - 13:48 | di Federica Geria

Gomorra 2, la serie di Sky firmata da Stefano Sollima, torna con la seconda stagione

di Alessandro Sica – Dopo tanta attesa, Gomorra – La serie torna in onda su Sky Atlantic con la 2 stagione composta da 12 episodi. L’episodio 2×01 andrà in onda stasera dalle ore 21.15.

C’e’ grande attesa tra i fan della serie di Sky, ansiosi di conoscere tutte le novità su trama e personaggi della serie TV firmata da Stefano Sollima. Alcune anticipazioni della trama ci svelano che rivedremo in libertà Pietro Savastano (Fortunato Cerlino), il boss dell’omonimo clan camorristico, il quale è riuscito ad evadere dal carcere.

Le premesse per una nuova stagione piena di pathos ci sono tutte, e infatti l’appuntamento con “Gomorra 2 – La serie” si annuncia come uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. A distanza di poche ore dal suo debutto in TV, sui social è partito il countdown e gli addetti ai lavori non perdono occasione di anticipare che Gomorra 2 – La serie sarà molto più entusiasmante e ricca di colpi di scena della scorsa stagione.

L’internazionalità della camorra e le riprese all’estero

La particolarità di questa nuova stagione sarà il fatto di voler evidenziare l’internazionalità della camorra, e infatti alcuni episodi sono stati girati proprio all’estero, in particolare in Germania, dove è ambientata la latitanza di Don Pietro.

La storia ripartirà da dove si è interrotta la prima stagione, ovvero dalla chiesetta dove si è consumato il duello tra Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio, dalla fuga di Don Pietro dal carcere e dall’assalto al potere dei Conte.

Non resta che sintonizzarci e buona visione.

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