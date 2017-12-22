Una carriera in continua ascesa quella di Gabriele Pellerone, il prodigioso Tattoo Artist italiano conosciuto nel mondo e considerato uno dei maggiori esponenti del tatuaggio realistico.

L’ultimo riconoscimento celebrativo è stato conferito all’artista a Novembre 2017 direttamente dall’ICA (Institute of Contemporary Art britannico), per l’ottimo lavoro svolto nel 2017 nel mondo dell’arte contemporanea, costruendo un palcoscenico mediatico e d’attenzione a una forma d’arte mai considerata come tale a tutti gli effetti, il tatuaggio!

Grazie ad ASSOTATTOOART e all’artista Gabriele Pellerone, il tatuaggio sta elevando sempre più il proprio status di forma d’arte contemporanea!

La voglia di creare una rivoluzione nel mondo del tatuaggio non si ferma qui, e così Gabriele nell’ottobre del 2017 ha intrapreso quello che è definito il “tatuaggio più grande del mondo”, un quadro su pelle di oltre 2mt che raffigura il soggetto tanto celebre e amato dall’artista, la Donna. L’opera d’arte ha subito modifiche e arricchimenti, anche grazie a contaminazioni derivanti da viaggi internazionali e dal tour estero dell’artista. Sono diverse le gallerie artistiche internazionali (dagli USA alla Cina) che si stanno contendendo la prima esposizione in esclusiva mondiale.