Il tatuaggio più grande del mondo, la sfida del reggino Gabriele Pellerone
Il tattoo artist reggino Gabriele Pellerone ha intrapreso il 'tatuaggio più grande del mondo': un quadro su pelle di oltre due metri
22 Dicembre 2017 - 12:29 | di Vincenzo Comi
Una carriera in continua ascesa quella di Gabriele Pellerone, il prodigioso Tattoo Artist italiano conosciuto nel mondo e considerato uno dei maggiori esponenti del tatuaggio realistico.
L’ultimo riconoscimento celebrativo è stato conferito all’artista a Novembre 2017 direttamente dall’ICA (Institute of Contemporary Art britannico), per l’ottimo lavoro svolto nel 2017 nel mondo dell’arte contemporanea, costruendo un palcoscenico mediatico e d’attenzione a una forma d’arte mai considerata come tale a tutti gli effetti, il tatuaggio!
Grazie ad ASSOTATTOOART e all’artista Gabriele Pellerone, il tatuaggio sta elevando sempre più il proprio status di forma d’arte contemporanea!
La voglia di creare una rivoluzione nel mondo del tatuaggio non si ferma qui, e così Gabriele nell’ottobre del 2017 ha intrapreso quello che è definito il “tatuaggio più grande del mondo”, un quadro su pelle di oltre 2mt che raffigura il soggetto tanto celebre e amato dall’artista, la Donna. L’opera d’arte ha subito modifiche e arricchimenti, anche grazie a contaminazioni derivanti da viaggi internazionali e dal tour estero dell’artista. Sono diverse le gallerie artistiche internazionali (dagli USA alla Cina) che si stanno contendendo la prima esposizione in esclusiva mondiale.
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