Il teacher rapper Jason Lavine al Liceo ‘PIZI’ di Palmi

Il docente-rapper americano ha portato al Liceo Pizi la grammatica inglese a ritmo di rap e beat-box, coinvolgendo gli studenti

Di Marilea Ortuso – È con grande entusiasmo che giovedì 9 Marzo il Liceo Pizi ha ospitato con grande successo il docente-rapper americano Jason Levine per un’attività pianificata dal Dipartimento di Lingue e appoggiata dal D.S., Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci.

Per coinvolgere gli studenti basta davvero poco: una strategia vincente è, infatti, quella messa in atto da questo docente americano che, con musica a suon di ritmo RAP, riesce a svicolare tra regole grammaticali ed eccezioni, incantando il pubblico e facendo apprendere le norme grammaticali come un gioco.

L’invito ad esibirsi al Pizi lo ha portato un po’ in giro in molte scuole del Sud, dove ha riscosso successo, accendendo l’amore della conoscenza “semplificata” della lingua inglese.

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Il metodo: grammatica inglese a ritmo di rap

Sicuramente interessante il suo metodo: i giovani, convenuti tutti nell’Auditorim dell’Istituto, hanno fatto cerchio attorno a lui e hanno trascorso una mattinata in sua compagnia, tra musica, versi con paradigmi irregolari e dialoghi in inglese.

Strategia innovativa, ma che sembra una rivisitazione degli antichi aedi che intrattenevano gli ospiti recitando, con accompagnamento musicale, versi in ritmo metrico, cadenzato, suscitando stupore, attenzione e trasmettendo cultura su antiche civiltà.

Un incontro in due fasi con gli studenti

Un incontro sviluppato in due fasi, quello del Pizi: un primo momento, trascorso tra domande incalzanti che lui ha rivolto ai giovani sui loro gusti musicali, sul gradimento del RAP, su cantanti RAP da loro conosciuti o su tecniche musicali del tipo “beat-box”, facendo diventare protagonisti tutti gli studenti che hanno interagito con lui in lingua inglese. Un secondo momento, in cui, cantando insieme a lui, tra regole e verbi, i giovani, con i loro insegnanti di lingue, hanno partecipato attivamente soprattutto col beat-box, questa tecnica capace di riprodurre i suoni delle percussioni con la voce; egli ha, infatti, fatto innalzare l’indice di gradimento del pubblico giovane facendo esibire due studenti, tra cui una ragazza, che senza timidezza ha accompagnato il rapper con l’uso musicale della voce.

Gli studenti del Pizi si sono divertiti a ripassare l’inglese col Rapper- Teacher e non sono certo mancati foto ed autografi che il Teacher con grande simpatia ha rilasciato agli studenti.

Tecnica efficace e vincente la sua, oltre che innovativa e che piace molto ai giovani.