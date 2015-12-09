Teatro della Girandola: ‘Re Befè’ Compagnia Pagliacci Clandestini

Quattro voci, una chitarra e una gabbia: la filastrocca del Re Befè va in scena per bambini e adulti al Teatro della Girandola

Al Teatro della Girandola terzo appuntamento della Rassegna Teatro ragazzi. Sabato 12 dicembre alle ore 18:00 e in replica domenica 13 dicembre alle ore 18:00 andrà in scena lo spettacolo “Re Befè” della compagnia reggina Pagliacci Clandestini. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico di bambini e adulti tratto dalla filastrocca “Re Bèfe biscotto e mane” con Giulia Serranò, Alberto Caristo, Andrea Foti e Giuseppe Federico regia di Santo Nicito.

Quattro personaggi , narrano la filastrocca “Rebèfebiscottoemane”. Una filastrocca che affonda le proprie radici nella tradizione del sud Italia, diffusa nel periodo del regno delle due Sicilie (1816-1861), ogni regione, dalla Campania alla Sicilia tende ad attribuirsene la provenienza. Una storia raccontata a quattro voci con la collaborazione di chi sta ad ascoltare.

“C’era una volta un re…” inizia così la storia. Una chitarra, una gabbia e un libro un po’ particolare che fa da cornice alla narrazione sono gli oggetti di scena. I piccoli spettatori vengono coinvolti, entrano nel racconto catturati dal gioco del teatro.

E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni 3207042460 – info@pagliacciclandestini.it

Teatro della Girandola

Indirizzo: via Muratori 2/C, Reggio di Calabria