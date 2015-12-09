City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Teatro della Girandola: ‘Re Befè’ Compagnia Pagliacci Clandestini

Quattro voci, una chitarra e una gabbia: la filastrocca del Re Befè va in scena per bambini e adulti al Teatro della Girandola

09 Dicembre 2015 - 14:10 | di Federica Geria

Spettacolo “Re Befè” della compagnia Pagliacci Clandestini al Teatro della Girandola

Al Teatro della Girandola  terzo appuntamento della Rassegna Teatro ragazzi. Sabato 12 dicembre alle ore 18:00 e in replica domenica 13 dicembre alle ore 18:00 andrà in scena lo spettacolo “Re Befè” della compagnia reggina Pagliacci Clandestini. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico di bambini e adulti tratto dalla filastrocca “Re Bèfe biscotto e mane” con Giulia Serranò, Alberto Caristo, Andrea Foti e Giuseppe Federico regia di Santo Nicito.

Quattro personaggi , narrano la filastrocca “Rebèfebiscottoemane”. Una filastrocca che affonda le proprie radici nella tradizione del sud Italia, diffusa nel periodo del regno delle due Sicilie (1816-1861), ogni regione, dalla Campania alla Sicilia tende ad attribuirsene la provenienza. Una storia raccontata a quattro voci con la collaborazione di chi sta ad ascoltare.
“C’era una volta un re…” inizia così la storia. Una chitarra, una gabbia e un libro un po’ particolare che fa da cornice alla narrazione sono gli oggetti di scena. I piccoli spettatori vengono coinvolti, entrano nel racconto catturati dal gioco del teatro.

E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni 3207042460info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Indirizzo: via Muratori 2/C, Reggio di Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pagliacci ClandestiniReggio Calabria Teatro
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?